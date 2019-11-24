"Атаки збільшаться": радник Зеленського виправдався за зв'язок із олігархом Путіна

Помічник президента України Андрій Єрмак пояснив інформацію про те, що пов'язаний із одіозним російським олігархом Аркадієм Ротенбергом.

На своїй сторінці в Facebook він написав, що подібні дані в ЗМІ з'являються через витівки політиків, яким невигідно припинення війни.

"В Україні є ряд політиків, яким невигідно, щоб закінчувалась війна. Їм невигідно, тому що вони збагачуються на ній - як матеріально, так і політично, нарощуючи рейтинг. Тому я не дивуюсь інформаційним атакам на мене, це логічний крок з їхнього боку. Запам‘ятайте цей пост, як-то кажуть: найближчим часом кількість інформаційних атак проти мене сильно збільшиться", – сказав він.

Андрій Єрма 24 канал

Єрмак заявив, що докладає багато зусиль, щоб війну було закінчено, а територіальну цілісність країни було відновлено.

"Я особисто відповідальний за імпічмент Трампа. Я півроку працюю в інтересах Росії (як мені вдається поєднувати пункт 1 і пункт 2 незрозуміло, сподіваюсь в наступних випусках ми дізнаємось більше). Мене порівняли з Саддамом Хусейном, Ріббентропом і Штірліцем (потужне комбо, нічого не скажеш). з нетерпінням чекаю наступних сюжетів, і ще раз підкреслю, що двері мого кабінету завжди відкриті для преси. Я дуже поважаю незаангажованих і об’єктивних журналістів, їхню роботу і готовий відповідати на будь-які питання", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти "Прямого" заявили, що Єрмак через власну компанію "Інтерпромфінанс-безпека" має спільний бізнес із компанією "Сарич". Уточнювалося, що люди Ротенберга стали партнерами помічника Зеленського. Сам Єрмак з цим не погодився.

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