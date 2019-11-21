По мотивам ареста главы Укрэксимбанка нужно провести инвестиционный форум. Думаю, это должно привлечь новых инвесторов в Украину.

Конечно, тут можно говорить и сравнивать с другими странами. Мол, там тоже могут арестовать публичного менеджера или большого бизнесмена. Но есть один нюанс.

Назовем его "нюанс Месси". Этот маленький, но очень гордый и независимый футболист попался на уклонении от уплаты налогов. Однако никто не додумался забрать его посреди футбольного поля или вытащить из раздевалки, чтобы только бутсы остались.

Потому что это было бы странно.

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У нас такое возможно. А теперь представьте себе, что зарубежный инвестор изучает информационное поле Украины, и видит новость о том, что главу крупного государственного банка забирают и что-то инкриминируют. Может подумать, что это правильно, если тот проворовался.

А может подумать иначе. Главе банка Гриценко вменяют то, что он "не препятствовал" возвращению кредита государственному банку — это революционный подход в понимании работы банков и залогов.

А по сути — он дал возможность погасить кредит и получить банку прибыль. Есть и реакция Бориса Ложкина (бывшего собственника УМХ) на эту ситуацию.

И вот инвестор смотрит на инвестиционную привлекательность и думает: лучше я инвестирую деньги в другую страну. Мне эти лишние риски на ровном месте не нужны.

Вот и вся история.

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