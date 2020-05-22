Україна подала гучний позов проти Росії в Гаагу, але є підводні камені. Які шанси перемогти Москву

Міжнародник пояснює, що справа складна й триватиме 3-5 років, але шанси "добити" Росію в України є

Київ хоче отримати компенсацію як за завдану шкоду, так і за незаконне ув'язнення моряків

Україна 22 травня подала у Міжнародний трибунал у Гаазі позов проти РФ за агресію в Керченській протоці в листопаді 2018-го

Україна просить Міжнародний морський трибунал покарати Росію за агресію в Чорному морі. Якщо юристи та міжнародники зможуть перемогти, то Кремль виплатить мільйони доларів компенсації.

Але, незважаючи на очевидні тузи в кишенях Києва, справа обіцяє бути тривалою та складною. Які перспективи в України і в чому суть позову – розбирався OBOZREVATEL.

Про які події йдеться? Коротко

Вранці 25 листопада 2018 року прикордонний корабель РФ протаранив буксир ВМС України під час планового переходу з порту Одеси в порт Маріуполя. У відповідь, незважаючи на провокації з боку РФ, група українських кораблів продовжила шлях до місця призначення.

Після цілої черги подій і відвертого нападу з боку військовослужбовців РФ було захоплено 3 кораблі ВМС України: "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни-Капу". У полон потрапили 24 моряки, яких помістили у в'язницю Лефортово, їх оголосили злочинцями.

Момент захоплення RT

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити моряків та повернути Україні військові кораблі. У Кремлі ж відповіли, що не планують виконувати рішення суду.

Ситуація вирішилася 7 вересня 2019 року, коли моряки потрапили до списків з обміну полоненими між Україною та Росією, і вони повернулися додому. Військові кораблі ж Україні повернули лише в листопаді з великим скандалом. Виявилося, що з них зняли не тільки озброєння, але навіть унітази.

Захоплені судна

У чому суть позову?

22 травня Україна офіційно подала позов проти Росії в Міжнародний трибунал у Гаазі. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який коротко презентував суть напрацювань.

"Росія повинна відповісти за порушення Конвенції ООН про морське право, коли у в'язниці протягом 9 місяців перебували наші моряки, а також за те, що в їхньому полоні 11 місяців були наші кораблі", – підкреслив він.

Документ містить у собі відразу кілька пунктів:

аргументування правової позиції, а також надання фактів про порушення РФ міжнародних угод;

опитування свідків тих подій, адвокатів і різних експертів.

Незважаючи на те що документ конфіденційний, заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін підкреслив, що Київ буде вимагати від РФ компенсації як для моряків, які постраждали від агресії, так і для самої держави України.

"Перший елемент – відшкодування збитку військово-морським силам за ремонт кораблів, а також неможливість їх використання протягом року. Другий елемент – збиток нашим морякам, яких незаконно утримували у в'язниці Лефортово понад 9 із половиною місяців. Третій – збитки державі Україні за порушення її прав", – пояснив Єнін, який і буде далі курувати цю справу.

Які перспективи?

Експерт з морського права Богдан Устименко пояснив OBOZREVATEL, що такі суди в середньому тривають 3-5 років. Тому на швидке вирішення сподіватися не доводиться.

"Цей арбітраж був створений на основі Конвенції ООН з морського права. Ця Конвенція військові питання не регулює, адже є право війни й миру. Але стосовно цієї справи є в Анклосі стаття про імунітет військових кораблів, крім держави-прапора. Росіяни не мали права захоплювати кораблі, адже вони йшли з Одеси до Маріуполя, а Керченська протока має статус міжнародної. До речі, за аналогічним маршрутом у вересні 2018 пройшли два наших кораблі "Донбас" та "Корець", і ніяких проблем не було", – пояснив він.

Українські моряки в російській в'язниці

В українському МЗС розраховують, що рішення суду буде вже в 2023 році, і Україна зможе отримати компенсацію. Щоправда, чи виплатить її Кремль у разі програшу – питання малопрогнозоване. Адже в Росії зазвичай існує практика невиконання рішення арбітражних та закордонних судів.

Тому ймовірно, що в разі перемоги України доведеться через міжнародні інстанції намагатися отримати компенсацію за ухваленим рішенням суду.

Скільки можна отримати компенсації?

Цифри офіційно не озвучуються, оскільки йдеться про конфіденційні справи. Але, за словами Устименко, зазвичай у Міжнародному суді сума компенсацій набагато менша, ніж вимагає позивач. Ідеться приблизно про виплату 60-70% від суми.

"Якщо брати справу Ігоря Коломойського і групи "Приват", то вони хотіли спочатку 220 млн доларів. У підсумку отримали 159 млн. Десь на третину менше. Зазвичай Арбітражні суди діють за цією логікою", – підкреслив юрист.

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