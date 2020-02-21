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21 лютого • оновлено в 10:12
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Арахамія виявився зіркою "Битви екстрасенсів": спливло відео

16.5т
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Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія знімався в програмі "Битва екстрасенсів" телеканалу СТБ.

Відповідне відео оприлюднила на своєму YouTube-каналі одна з учасниць шоу Анна Арджеванідзе (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За правилами випробування, вона нібито мала знайти серед декількох чоловіків у залі мільйонера. Ним виявився Арахамія, якого на проєкті представили як Девіда Брауна.

"Людина з великим серцем, з мільйонами – це ви. Вам воздається за те, що ви допомагаєте комусь", – звернулася в сюжеті ясновидиця до Арахамії.

Він підтвердив, що вона мала рацію, і розповів, чим займається. "Я заснував один із найбільших волонтерських фондів у країні, там понад 400 млн грн зібрали, допомогли армії, сім'ям загиблих", – сказав Арахамія.

Давид Арахамія на "Битві екстрасенсів"

Давид Арахамія на "Битві екстрасенсів"

Скриншот відео

Давид Арахамія на "Битві екстрасенсів"

Давид Арахамія на "Битві екстрасенсів"

Скриншот відео

На новину про зйомки Арахамії в телешоу одразу ж відреагували користувачі мережі та популярні спільноти. Так, пост цьому присвятили на сторінці "Церква свідків покращення" і народний депутат України від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв. Також бурхливе обговорення телевізійного досвіду Арахамії спалахнуло в коментарях під дописами.

"Цирк триває", "Всі вони вийшли з масовки", "Так чуваків за тими ж самим оголошеннями й набирали – грати ролі міністрів, депутатів тощо", "Іспанський сором! Волаю", "І запам'ятай: тебе немає в телевізорі, тебе немає у владі", "У них там пороблено?" – пишуть українці.

Арахамія виявився зіркою "Битви екстрасенсів"

Арахамія виявився зіркою "Битви екстрасенсів"

Арахамія виявився зіркою "Битви екстрасенсів"

Арахамія виявився зіркою "Битви екстрасенсів"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Битва екстрасенсів-18 Партія Слуга народу
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