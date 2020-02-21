Арахамія виявився зіркою "Битви екстрасенсів"

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія знімався в програмі "Битва екстрасенсів" телеканалу СТБ.

Відповідне відео оприлюднила на своєму YouTube-каналі одна з учасниць шоу Анна Арджеванідзе (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За правилами випробування, вона нібито мала знайти серед декількох чоловіків у залі мільйонера. Ним виявився Арахамія, якого на проєкті представили як Девіда Брауна.

"Людина з великим серцем, з мільйонами – це ви. Вам воздається за те, що ви допомагаєте комусь", – звернулася в сюжеті ясновидиця до Арахамії.

Він підтвердив, що вона мала рацію, і розповів, чим займається. "Я заснував один із найбільших волонтерських фондів у країні, там понад 400 млн грн зібрали, допомогли армії, сім'ям загиблих", – сказав Арахамія.

Давид Арахамія на "Битві екстрасенсів" Скриншот відео

Давид Арахамія на "Битві екстрасенсів" Скриншот відео

На новину про зйомки Арахамії в телешоу одразу ж відреагували користувачі мережі та популярні спільноти. Так, пост цьому присвятили на сторінці "Церква свідків покращення" і народний депутат України від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв. Також бурхливе обговорення телевізійного досвіду Арахамії спалахнуло в коментарях під дописами.

"Цирк триває", "Всі вони вийшли з масовки", "Так чуваків за тими ж самим оголошеннями й набирали – грати ролі міністрів, депутатів тощо", "Іспанський сором! Волаю", "І запам'ятай: тебе немає в телевізорі, тебе немає у владі", "У них там пороблено?" – пишуть українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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