Арахамія виявився зіркою "Битви екстрасенсів"

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія знімався в програмі "Битва екстрасенсів" телеканалу СТБ.
Відповідне відео оприлюднила на своєму YouTube-каналі одна з учасниць шоу Анна Арджеванідзе (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
За правилами випробування, вона нібито мала знайти серед декількох чоловіків у залі мільйонера. Ним виявився Арахамія, якого на проєкті представили як Девіда Брауна.
"Людина з великим серцем, з мільйонами – це ви. Вам воздається за те, що ви допомагаєте комусь", – звернулася в сюжеті ясновидиця до Арахамії.
Він підтвердив, що вона мала рацію, і розповів, чим займається. "Я заснував один із найбільших волонтерських фондів у країні, там понад 400 млн грн зібрали, допомогли армії, сім'ям загиблих", – сказав Арахамія.
Давид Арахамія на "Битві екстрасенсів"
Скриншот відео
Давид Арахамія на "Битві екстрасенсів"
Скриншот відео
На новину про зйомки Арахамії в телешоу одразу ж відреагували користувачі мережі та популярні спільноти. Так, пост цьому присвятили на сторінці "Церква свідків покращення" і народний депутат України від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв. Також бурхливе обговорення телевізійного досвіду Арахамії спалахнуло в коментарях під дописами.
"Цирк триває", "Всі вони вийшли з масовки", "Так чуваків за тими ж самим оголошеннями й набирали – грати ролі міністрів, депутатів тощо", "Іспанський сором! Волаю", "І запам'ятай: тебе немає в телевізорі, тебе немає у владі", "У них там пороблено?" – пишуть українці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що завдяки шоу "Битва екстрасенсів" невинно засуджені в Україні нібито вийшли з в'язниць.
Нагадаємо, в мережі також згадали про участь у телешоу й мітингах чинного прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Зокрема, він знімався в масовці на телеканалі "Інтер" і виходив на акції ошуканих інвесторів новобудов у 2012 році.
ЗМІ з'ясували, що за це він міг заробити приблизно 120 гривень ($15).
Також в інтернет злили добірку архівних фотографій з молодим Гончаруком. На світлинах він розважається на різних сімейних святах і зустрічах із друзями.
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