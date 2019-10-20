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21 жовтня • оновлено в 02:01
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Арахамія загадково відповів Коломойському на "товариша"

1.5т Читати матеріал російською

Глава фракції " Слуга народу " Давид Арахамія після того, як Ігор Коломойський назвав його своїм товаришем, заявив, що "цінує хороше почуття гумору" бізнесмена.

Так політик відреагував на заяву Коломойського в Facebook, залишивши коментар під постом журналіста Олега Деренюгі.

"Треба було ще сказати" кращий друг ", а то не всі можуть повірити. А Дубинського не знає, що ж, завжди цінував гарне почуття гумору ІВК [Ігоря Валерійовича Коломойського]", – написав він.

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Давид Арахамія і Ігор Коломойський

Давид Арахамія і Ігор Коломойський

колаж

Нагадаємо, в недавно опублікованому інтерв'ю Коломойський стверджував, що не має ніякого впливу ні на Арахамія, ні на інших "слуг". "Це взагалі мій товариш!" – заявив бізнесмен.

Арахамія загадково відповів Коломойському на "товариша"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, сам Арахамія ще минулого літа публічно заявляв, що "не поважає" Ігоря Коломойського, оскільки йому нібито "пофігу" на Україну.

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Особи
Давид Арахамія Ігор Коломойський
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу політика
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Умный человек этот Коломойский,как старый еврей. Респект и Уважение.
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. Талисман
. Талисман
Арахамія ручний підор Каломойші!
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