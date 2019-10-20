Арахамія загадково відповів Коломойському на "товариша"

Глава фракції " Слуга народу " Давид Арахамія після того, як Ігор Коломойський назвав його своїм товаришем, заявив, що "цінує хороше почуття гумору" бізнесмена.

Так політик відреагував на заяву Коломойського в Facebook, залишивши коментар під постом журналіста Олега Деренюгі.

"Треба було ще сказати" кращий друг ", а то не всі можуть повірити. А Дубинського не знає, що ж, завжди цінував гарне почуття гумору ІВК [Ігоря Валерійовича Коломойського]", – написав він.

Давид Арахамія і Ігор Коломойський колаж

Нагадаємо, в недавно опублікованому інтерв'ю Коломойський стверджував, що не має ніякого впливу ні на Арахамія, ні на інших "слуг". "Це взагалі мій товариш!" – заявив бізнесмен.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, сам Арахамія ще минулого літа публічно заявляв, що "не поважає" Ігоря Коломойського, оскільки йому нібито "пофігу" на Україну.

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