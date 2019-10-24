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25 жовтня • оновлено в 00:13
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"Яка держзрада, він не винен!" Арахамія виправдав колегу за ефір із Пушиліним

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Керівник президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що народний депутат Євген Шевченко, який оскандалився виступом на Кремль-ТВ, ні в чому не винен.

Своєю думкою він поділився в ефірі програми "Право на владу" в четвер, 24 жовтня, після того як глава САП Назар Холодницький сказав, що це питання до Служби безпеки України.

"Яка там держзрада? Я не бачу. Пан Шевченко, хоча ми і не рекомендували йому у фракції... Ну ви ж бачили, як це було? Його підключили до ефіру, не говорили, що там буде Пушилін. Як ви до Skype підключаєтеся", – висловився Арахамія.

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Арахамія виправдав Шевченка за ефір з Пушиліним

Арахамія виправдав Шевченка за ефір з Пушиліним

Скріншот з відео

На запитання ведучої, чи повинно бути проведено розслідування, глава "Слуги народу" рішуче відповів, що ні. "Там і натяку на злочин немає. Підключили його і злочинця з іншого боку. За що він повинен відповідати?" – додав він.

За словами політика, він особисто говорив на підвищених тонах із Шевченком, однак той абсолютно не винен.

Арахамія в Право на владу виправдав Шевченка

Арахамія в Право на владу виправдав Шевченка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу пропаганда
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