"Яка держзрада, він не винен!" Арахамія виправдав колегу за ефір із Пушиліним

Керівник президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що народний депутат Євген Шевченко, який оскандалився виступом на Кремль-ТВ, ні в чому не винен.

Своєю думкою він поділився в ефірі програми "Право на владу" в четвер, 24 жовтня, після того як глава САП Назар Холодницький сказав, що це питання до Служби безпеки України.

"Яка там держзрада? Я не бачу. Пан Шевченко, хоча ми і не рекомендували йому у фракції... Ну ви ж бачили, як це було? Його підключили до ефіру, не говорили, що там буде Пушилін. Як ви до Skype підключаєтеся", – висловився Арахамія.

Арахамія виправдав Шевченка за ефір з Пушиліним Скріншот з відео

На запитання ведучої, чи повинно бути проведено розслідування, глава "Слуги народу" рішуче відповів, що ні. "Там і натяку на злочин немає. Підключили його і злочинця з іншого боку. За що він повинен відповідати?" – додав він.

За словами політика, він особисто говорив на підвищених тонах із Шевченком, однак той абсолютно не винен.

Арахамія в Право на владу виправдав Шевченка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко оскандалився участю в програмі на росТВ. Про свій виступ перед пропагандистами він сам повідомив у Facebook, опублікувавши відео.

В Офісі президента України Володимира Зеленського неоднозначно відреагували на виступ Шевченка в ефірі пропагандистського телеканалу. Його вчинок не засудили, а просто запитали, навіщо це нардепу.

Потім нардеп Шевченко відповів на скандал і заявив, що його нібито підставили.

За участь у програмі пропагандистів його внесли в базу сайту "Миротворець".

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