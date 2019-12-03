Арахамія сказав, чим закінчиться скандал зі "слугою"-педофілом

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що політсила готує офіційне виключення народного депутата Романа Іванісова, у якого виявили судимість за зґвалтування.
Однак позбавляти його мандата ніхто не планує. Таку заяву Арахамія зробив у кулуарах засідання Верховної Ради у вівторок, 3 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Ми його виключили, вирішили принципово, але щоб зробити це документально, щоб не було ніяких юридичних претензій, ми оформляємо це юридично", – запевнив глава фракції.
Арахамія сказав, чим закінчиться скандал із Іванісовим
"У нас немає права позбавити його мандата, ми його негайно виключили з партії і фракції і для цього є певна процедура, яку потрібно пройти, і ось цю процедуру ми зараз оформляємо", – додав Арахамія.
Він також сказав, що не знає, з якої причини Іванісов пішов на лікарняний, і чи пов'язано це зі скандалом навколо судимості нардепа.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Іванісов відбував покарання за зґвалтування.
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що Іванісов має погашену судимість за зґвалтування.
У Генеральній прокуратурі України розповіли, що надана Рябошапкою інформація є непідтвердженою.
Також з'явилися резонансні документи щодо Іванісова – вирок суду, яким його визнали винним у груповому зґвалтуванні, а також указ другого президента Леоніда Кучми про помилування нинішнього парламентарія.
Жертва, зґвалтована депутатом від фракції "Слуга народу", заявила, що над нею поглумилася група з чотирьох хлопців, затягнувши в машину.
Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук сказала, що Іванісова виключили з політсили.
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