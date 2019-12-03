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3 грудня • оновлено в 20:42
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Арахамія сказав, чим закінчиться скандал зі "слугою"-педофілом

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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що політсила готує офіційне виключення народного депутата Романа Іванісова, у якого виявили судимість за зґвалтування.

Однак позбавляти його мандата ніхто не планує. Таку заяву Арахамія зробив у кулуарах засідання Верховної Ради у вівторок, 3 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми його виключили, вирішили принципово, але щоб зробити це документально, щоб не було ніяких юридичних претензій, ми оформляємо це юридично", – запевнив глава фракції.

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Арахамія сказав, чим закінчиться скандал із Іванісовим

Арахамія сказав, чим закінчиться скандал із Іванісовим

"У нас немає права позбавити його мандата, ми його негайно виключили з партії і фракції і для цього є певна процедура, яку потрібно пройти, і ось цю процедуру ми зараз оформляємо", – додав Арахамія.

Він також сказав, що не знає, з якої причини Іванісов пішов на лікарняний, і чи пов'язано це зі скандалом навколо судимості нардепа.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особи
Давид Арахамія Роман Іванісов
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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