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12 лютого • оновлено в 23:01
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/ Політика

"Коли хочеться когось убити": Арахамія зізнався, як розслаблявся в Раді

1.8т
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Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія зізнався, що займається трансцендентальною медитацією.

Про це він розповів в інтерв'ю "Стране". Журналіст запитав: "Що ви робите, коли вам потрібно "відмазати" члена фракції, якого ви особисто самі засуджуєте? Як ви себе налаштовуєте на це?"

Політик відповів, що робити це для нього дуже складно. "Але мені допомагає медитація", – сказав нардеп.

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"Так, уявляєте, я медитую! Ніколи в житті не думав, що зможу. Я дуже енергійний, у мене купа думок і мені складно ні про що не думати. Але [...] це дуже круто", – додав він.

Одного разу, як заявив глава президентської фракції, він медитував у парламенті. "Я один раз спробував, а журналісти почали фотографувати і ржати, що Арахамія заснув", – згадав політик.

Арахамія розповів, що для медитації не обов'язково сідати в позу лотоса, досить просто сісти.

"Головне – не лягти, щоб не заснути. Закриваю очі й по колу вимовляю якесь слово, як мантру. І через дві-три хвилини все йде", – поділився відчуттями він.

Депутат не зізнався, яке слово при цьому вимовляє, сказавши, що це секрет. "Взагалі, щоб добре себе почувати, потрібно медитувати два рази в день. Вранці, буквально двадцять хвилин після сну, і ввечері, за три-чотири години до сну. Це, здається, дуже мало, але в мене навіть стільки не виходить абсолютно ніяк. Я медитую тільки тоді, коли мені хочеться когось убити", – розповів "слуга народу".

Давид Арахамія

Давид Арахамія

facebook.com/david.braun

Як писав OBOZREVATEL, також Давид Арахамія відверто розповів про спілкування з колишнім главою Офісу президента Андрієм Богданом і манеру поведінки останнього.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України депутат Партія Слуга народу
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
По меньшей мере полсотни граждан Украины сейчас находятся в Ухане, где бушует коронавирус, и ожидают эвакуации. Украинцы, которые сейчас нодятся в китайском городе Ухань, уже две недели ожидают эвакуации из-за коронавируса. При этом операция постоянно переносится. Об этом сообщила украинка Ирина Чуйко на своей странице в Facebook. По ее словам, эвакуация сначала должна была состояться в конце первой недели февраля, потом 10 февраля, позже - в ночь с 11 на 12 февраля. "В Ухане не ходит общественный транспорт и даже запрещен частный. Наше Посольство договорилось с китайской транспортной компанией, чтобы нас (около 50 человек, разбросанных в разных частях города), забрали автобусы. Были получены все разрешения на вывоз иностранных граждан. Мы уже даже знали номера автобусов и номера телефонов китайских водителей и сопровождающих. Представитель Консульства нас предупредил, что мы обязательно должны подписать документ о том, что мы согласны проходить карантин на родине - иначе без него мы не сядем в самолет. Поэтому все подписали этот документ, и госпожа Скалецкая (министр здравоохранения Украины - ред.) несет перед камерами на всю страну откровенную чушь, называя причиной задержки эвакуации то, что кто-то не подписал документ. Просто нет слов", - сообщила Чуйко. Более того, по ее словам, украинцам выделили небольшую материальную помощь, достаточную для покупки продуктов и вещей первой необходимости, которые могут понадобиться при эвакуации.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Чуйко также сообщила, что власти Украины еще две недели назад заявляли, что они полностью готовы к эвакуации: говорили о месте проведения карантина - сначала, что это где-то в Ровно, потом - две базы в Киевской области. "А вчера чиновники заявили, что у них нет места для карантина... Что, правда?! Я всегда гордилась тем, что я - украинка. В Китае я всем говорю, что я - из Украины, из Европейской страны. А по факту...", - добавила она. Также, по информации ТСН, двое украинских спортсменов приехали в Китай работать тренерами, теперь же мечтают о возвращении домой. "Мы уже были уверены, что уедем, что все будет хорошо...", – признался один из них. Не может дождаться эвакуации из Уханя и украинская модель Александра Волкова. Девушка просит правительство вывезти ее и говорит, что готова к любому карантину: "Хоть в пещеру поселите нас!".
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
"И вот, все на чемоданах. В Украине по всем новостям передают, что людей эвакуируют из Уханя и их ждут Дома. А утром 11 февраля нам сообщают, что ... самолет, специальный рейс из Киева за нами не прилетит. И вот тут стало горько. До этого мы в чатах немного посмеивались над русскими, которых забрали на военных самолетах без туалета с ведром за шторкой... Но за ними хотя бы самолет прилетел. А за нами - нет", - написала украинка. "Можно пенять на экономику, ее упадок. Но, пардон - Вануату эвакуировали своих людей. А также Папуа-Новая Гвинея, Бангладеш и еще ряд стран с менее развитой экономикой, не сравнимой с "европейской" державой", - добавила она
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Mazepa Lesia
Mazepa Lesia
Кон-Чен-Ный!
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
судя по заточке,то все не уходит,а наоборот "приходит",а слово это .кокс.коротое по кругу.
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