"Коли хочеться когось убити": Арахамія зізнався, як розслаблявся в Раді

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія зізнався, що займається трансцендентальною медитацією.

Про це він розповів в інтерв'ю "Стране". Журналіст запитав: "Що ви робите, коли вам потрібно "відмазати" члена фракції, якого ви особисто самі засуджуєте? Як ви себе налаштовуєте на це?"

Політик відповів, що робити це для нього дуже складно. "Але мені допомагає медитація", – сказав нардеп.

"Так, уявляєте, я медитую! Ніколи в житті не думав, що зможу. Я дуже енергійний, у мене купа думок і мені складно ні про що не думати. Але [...] це дуже круто", – додав він.

Одного разу, як заявив глава президентської фракції, він медитував у парламенті. "Я один раз спробував, а журналісти почали фотографувати і ржати, що Арахамія заснув", – згадав політик.

Арахамія розповів, що для медитації не обов'язково сідати в позу лотоса, досить просто сісти.

"Головне – не лягти, щоб не заснути. Закриваю очі й по колу вимовляю якесь слово, як мантру. І через дві-три хвилини все йде", – поділився відчуттями він.

Депутат не зізнався, яке слово при цьому вимовляє, сказавши, що це секрет. "Взагалі, щоб добре себе почувати, потрібно медитувати два рази в день. Вранці, буквально двадцять хвилин після сну, і ввечері, за три-чотири години до сну. Це, здається, дуже мало, але в мене навіть стільки не виходить абсолютно ніяк. Я медитую тільки тоді, коли мені хочеться когось убити", – розповів "слуга народу".

Давид Арахамія facebook.com/david.braun

Як писав OBOZREVATEL, також Давид Арахамія відверто розповів про спілкування з колишнім главою Офісу президента Андрієм Богданом і манеру поведінки останнього.

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