"Володю, ти..." Арахамія розповів про особисте спілкування із Зеленським

Лідер фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія заявив, що спілкується з президентом України Володимиром Зеленським на "ти".

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу "Прямий" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Арахамія пояснив, що він з ІТ-сфери, де це прийнято. Таким же чином він спілкувався з колишнім главою Офісу президента Андрієм Богданом.

Володимир Зеленський і Давид Арахамія Колаж

"З усіма на "ти"... Мені зараз і з вами важко на "ви", тому що в ІТ-світі завжди "ти", – сказав він журналістці.

"У вас є неформальні комунікації в осі президента? Чи можете випити по чарці вина?" – запитала журналістка "Прямого".

"Я можу все. Ви ж бачите, я прийшов в Офіс президента і першим що зробив – зустрів там журналіста, який не міг пройти з ноутбуком. Я кажу: "А чому з планшетом можна, а з ноутбуком не можна?" Тоді всі з мене сміялися, бо я змінив дрес-код, щоб можна було прийти так, як ти ходиш, а не тільки в костюмі... Це зайняло чотири з половиною місяці", – відповів політик.

Як писав OBOZREVATEL, Давид Арахамія також заявив, що в парламентській фракції "Слуга народу" немає групи прямого впливу українського олігарха Ігоря Коломойського. Однак існує його так звана "орбіта".

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