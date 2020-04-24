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24 квітня • оновлено в 17:06
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Арахамія пригрозив Грузії проблемами через демарш проти Саакашвілі: ніхто не буде нам вказувати!

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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на заяви Грузії про можливе відкликання свого посла з України в разі призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром з питань реформ.

В ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL нардеп зазначив, що в разі такого сценарію Грузія зіткнеться з більшими проблемами, ніж наша країна. Також він зазначив, що вважає Саакашвілі хорошою людиною і кандидатом на посаду в уряді.

"Чому Грузії так нервується? Можна було б просто абсолютно відреагувати. Хтось когось взяв, навіть не на першу особу, не на другу, а віцепрем'єр. Навіщо тоді чинити таку політичну агресію? Дуже дивно бачити, коли на суверенне рішення нашої країни невелика країна поруч, яка значно менша, так реагує", – сказав Арахамія.

Давид Арахамія

Давид Арахамія

КиевВласть

"Якщо у нас будуть проблеми дипломатичні, то у Грузії вони будуть сильніші, ніж у нас. Це ж не США, які кажуть: "У вас будуть дипломатичні проблеми". Це Грузія. Треба про це не забувати", – додав парламентар.

Він наголосив, що сам є грузином і чудово розуміє, як сприймається Саакашвілі за нинішньої влади.

"Це просто спроба чинити тиск. У нас суверенна держава, і ніяка країна у світі не буде нам розповідати, кого нам треба призначати на посаду віцепрем'єра, а кого не треба. Тут абсолютно неправильна риторика. Ми точно з грузинами знайдемо спільну мову, ми братні народи, ми чудово порозуміємося, це гостинна країна", – переконаний Арахамія.

Підсумовуючи, він додав, що до карантину Україна поідала друге місце за кількістю потоку туристів до Грузії. Тому, вважає політик, Тбілісі не захоче втратити цей сегмент клієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Міхеїл Саакашвілі Давид Арахамія
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Петров Сергей
Петров Сергей
"Очень странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны НЕБОЛЬШАЯ страна рядом, которая значительно меньше, так реагирует" - и это при том, что "дружественная" Грузия меньше Украины в каких то 10 раз и такая же как и "друзья" Литва, Латвия. То есть, официальная позиция, если государство меньше, то с ним не нужно считаться, так выходит? PS: Украина меньше России в 28!!! раз.
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Ніхто нє будєт указивать! Ні закон, який забороняє призначати в Кабмін людей з судимістю. Ні міжнародні скандали. Ні здоровий глузд. Ну, хіба що кремль.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Еще один анекдот: Языковой омбудсмен Украины подала в отставку ____ Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Татьяна Монахова подала в отставку. Об этом она рассказала в интервью украинскому изданию Opinion. По её словам, из-за пробелов в законе у неё до сих пор нет секретариата уполномоченного и финансирования. Как она отметила, казначейство страны даже не платит ей зарплату. «Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съём жилья... За этот период я потратила около 30 тыс. гривен из семейного бюджета на свою работу. Считаю, что отныне имею полное право праздновать День волонтёра», — сказала она. Монахова также добавила, что всё это время офис украинского президента её просто игнорировал. Правительство Украины назначило Татьяну Монахову на должность уполномоченного по защите государственного языка в ноябре 2019 года. Шановни, ваши комментарии...
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