Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на заяви Грузії про можливе відкликання свого посла з України в разі призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром з питань реформ.

В ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL нардеп зазначив, що в разі такого сценарію Грузія зіткнеться з більшими проблемами, ніж наша країна. Також він зазначив, що вважає Саакашвілі хорошою людиною і кандидатом на посаду в уряді.

"Чому Грузії так нервується? Можна було б просто абсолютно відреагувати. Хтось когось взяв, навіть не на першу особу, не на другу, а віцепрем'єр. Навіщо тоді чинити таку політичну агресію? Дуже дивно бачити, коли на суверенне рішення нашої країни невелика країна поруч, яка значно менша, так реагує", – сказав Арахамія.

Давид Арахамія КиевВласть

"Якщо у нас будуть проблеми дипломатичні, то у Грузії вони будуть сильніші, ніж у нас. Це ж не США, які кажуть: "У вас будуть дипломатичні проблеми". Це Грузія. Треба про це не забувати", – додав парламентар.

Він наголосив, що сам є грузином і чудово розуміє, як сприймається Саакашвілі за нинішньої влади.

"Це просто спроба чинити тиск. У нас суверенна держава, і ніяка країна у світі не буде нам розповідати, кого нам треба призначати на посаду віцепрем'єра, а кого не треба. Тут абсолютно неправильна риторика. Ми точно з грузинами знайдемо спільну мову, ми братні народи, ми чудово порозуміємося, це гостинна країна", – переконаний Арахамія.

Підсумовуючи, він додав, що до карантину Україна поідала друге місце за кількістю потоку туристів до Грузії. Тому, вважає політик, Тбілісі не захоче втратити цей сегмент клієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив журналістам, що посла його країни можуть відкликати з України в разі призначення Саакашвілі віцепрем'єром українського уряду з питань реформ.

Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе також висловив побоювання у зв'язку з можливим призначенням Саакашвілі на посаду віцепрем'єра. На його думку, можливе призначення "буде сприйняте у Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнера крок".

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