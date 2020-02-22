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22 лютого • оновлено в 12:13
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Арахамія пояснив свою участь у "Битві екстрасенсів"

1.5т
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Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що вирішив взяти участь у "Битві екстрасенсів" в якості гостя з цікавості.

Крім того, так він вирішив перевірити, хто з його друзів дивиться це шоу. Про свій телевізійний досвід нардеп розповів у коментарі каналу ZiK (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я не знаю, чому це викликало такий резонанс. Це ж публічна інформація, відкрита була. Був сюжет десь півтора або два роки тому. Що мене привабило? Цікавість чи що. Люди зателефонували, кажуть: "Хочемо вас запросити в якості гостя на цю передачу", – пояснив Арахамія.

Давид Арахамія

Давид Арахамія

Скріншот відео

Також він запевнив, що ніколи не дивився цю передачу, але хотів перевірити, скільки людей її насправді полюбляє. Адже знімальна група запевнила, що це друге за популярністю шоу в Україні.

"Я нікого не попереджав, я пішов знявся там в якості гостя. А потім кілька сотень моїх друзів, які ніколи б не визнали, що вони це дивляться, говорили, що мене бачили в "Битві екстрасенсів". Тому чисто для того, щоб перевірити, що вони це дивляться, я тоді туди й пішов", – сказав Арахамія, підкресливши, що зараз би не погодився на таку авантюру.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Битва екстрасенсів-18 Партія Слуга народу
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Зачем рекламировать этого утырка? Он никому не интересен.
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