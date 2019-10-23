Керівник президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який ввечері в середу, 23 жовтня, прийшов на перевірку поліграфом слідом за народним депутатом Олександром Дубинським, не зміг пройти випробування.

Процедуру за взаємною згодою перенесли на наступний день (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Проведіть зі мною експрес. Я ж не міг брати участь у голосуванні в комітетах. Ці питання мене не стосуються", – сказав Арахамія.

Арахамія не зміг пройти поліграф Скріншот з відео

Експерт, який попросив перерву на 24 години, зазначив, що тестування, яке пройшов Дубинський, його колезі не підійде.

"У мене немає питань під вашу ситуацію, правда. Так це не робиться. Зараз не можу ні морально, ні методологічно", – додав поліграфолог.

У результаті була досягнута домовленість провести процедуру 24 жовтня о 16:00.

Нагадаємо, Дубинський успішно пройшов перевірку. Його тестування тривало близько 3 годин. Поліграфолог, за попередніми результатами, запевнив, що нардеп не брав хабарів за голосування в Раді.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нардеп Олександр Дубинський заявив, що Офіс президента України Володимира Зеленського хоче перевірити народних депутатів від "Слуги народу" на детекторі брехні, які є членами фінансового комітету Ради.

Скандал розгорівся через можливий підкуп народних депутатів. Більшість із "підозрюваних" є членами податкового комітету і не голосували за законопроєкт №2047, який мав на меті ліквідувати корупційні схеми при оформленні угод з нерухомістю.

САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого підкупу.

При цьому Дубинський дізнався, що в політичній силі заговорили про його виключення, і жорстко відповів однопартійцям.

Разом із ним повинен пройти випробування детектором брехні також глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Арахамія заявив, що у нього є непрямі докази і свідок, який може підтвердити підкуп членів комітету Дубинського.

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