Арахамія "наїхав" на нардепів через "злодіїв у законі": листування потрапило в мережу

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на засіданні ВРУ закликав колег підтримати законопроєкт про кримінальну відповідальність для "злодіїв у законі".

Він, зокрема, надсилав "слугам" повідомлення в чаті "Інформаційний канал СН" у месенджері. Про це повідомляє "Страна" (щоб подивитися фото, доскролльте новину до кінця).

"Всі в зал. Дуже важливо ухвалити закон. Голосуємо ЗА, інакше будуть всі вважати, що ми продалися", – висвітилося на телефоні у нардепа-мажоритарника Юрія Здебського, що і вдалося зняти фотографу.

Арахамія

Водночас наголошується, що раніше Арахамія так само через чат закликав "слуг" підтримати кандидатури міністрів, а ще – повернути на доопрацювання програму уряду.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2513 про відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою, який вводить у Кримінальний кодекс поняття "злодій у законі".

За документ у другому читанні та в цілому 4 червня проголосували 236 народних депутатів. Під час розгляду законопроєкту нардепам вмикали аудіозапис розмов між кримінальними авторитетами, які висловлювали побоювання у зв'язку з його ухваленням.

Листування "слуг" strana.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що не планує розпускати український парламент. Принаймні, поки партія "Слуга народу" буде голосувати за потрібні законопроєкти.

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