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10 жовтня • оновлено в 14:08
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Богдан Буткевич
Богдан Буткевич
Журналіст Всі статті автора

Аплодую Зе-команді!

16.1т

Знаєте, вчора, коли чимало колег гарячково вибивали собі акредитацію у Юлєчкі Мєндєль на пресжрачку з Зеленським на ринку, я відчуваю глибоке щастя. Почали працювати над сценарієм ЧБшоу з Юрком Космином й, не зговорюючись, заговорили про те саме.

Щастя переповнює через те, що я більше не займаюся журналістикою в прямому сенсі цього слова, а тим більше – журналістикою новинною. Що доля й власний мозок подарували можливість просто жорстко стібати всіх гівноїдів з політики, без оглядки ні на що й ні на кого.

А те, що буде відбуватися – це сором. Це нічого спільного не має з тим, що мав би зробити Зеленський – нормальною пресконференцією з відповідями на питання, яких накопичилося вже вище даху. Натомість, це просто спроба черговий раз хайпанути для своєї аудиторії на тему: "Який я просунутий, демократичний і в тренді".

А головне – це спроба використати журналістів. Яких, коли масть пре і все ок, можна бити і зневажати, а зараз, коли все більше припікає, треба поюзати. А як поюзати? Ну елементарно - створити гарний новинний привід, і дурачки самі прибіжать. А не дурачкі будуть змушені бігти теж, бо ж треба інформація, редакція вимагає новин. І якщо ти проігноруєш, то решта ж все одно побіжить. А новини ставити треба. Інакше трафік й рейтинг пропадуть. Жахливий вибір... Тож, ні про які бойкоти мова йти не може навіть в теорії.

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Ну й родзиночка - акредитовувала журналістів персонажка, яка є вже символом кладіння болту на журналістів. Юля Мендель, яка має бути звільнена. Але ж хто звільняє шавку, яка так старанно оббріхує ворогів господаря? Ні, такі шавки в господарстві дуже потрібні. От завтра вона буде списочки складати і рахувати 30 хвилин для чергової партії журів на спілкування з "найвидатнішим лідером сучасності". Цікаво, до речі, як вона буде робити по закінченню цих 30 хвилин? Знову битися буде?

Зрозуміло, що треш-шапіто влаштовується саме для того, щоб не дати задати Зеленському незручні запитання та атомізувати журналістів. Розчинити незручних серед сонму підставок з мікрофонами, які зроблять все, щоб Зеленський виглядав крутим. Своєю тупизною та бажанням дешевого хайпу, в чому пан Зе і Ко – найкрутіші. А на їх тлі черговий раз створити гарну картинку сучасного президента, який такий народний, що аж блювати тягне. А журналісти завтра йому в цьому будуть підігравати. Бо в них просто немає вибору. Аплодую Зе-команді – от використовувати демократію проти самої демократії, ви навчилися не згірш за Трампа й путіна.

Слава богу, що мені не треба там бути. В такі моменти мене переповнюють реально найгірші передчуття щодо долі журналістики. Яка все більше перетворюється на якийсь грьобаний, пекучий, сором, який жодного стосунку не має вже до своєї первинної мети – казати правду й відкривати очі, бо тобі не пофіг...

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Автор
Богдан Буткевич Богдан Буткевич
Особи
Юлія Мендель Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Богдана Буткевича
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тимчук нина
тимчук нина
Обычно не слушаю официальные речи, пресс конференции, уверенна, что как правило, отвечают как надо. Потом ищу знающих и информированных, они все растолкуют, причем таких кто " за" и " против", потом выбираю тех кому больше доверяю, кто более аргументированно и логично раскладывает по полочкам. Зеленского никогда не слушаю, не в театре ведь, там принимаю условности, в жизни это опасно,
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П А
П А
Как_ой "возвышенный" слог и "тонкий" юмор.
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Журба Валентина
Журба Валентина
почему-то схидняки иногда не видят грани между демократизмом и быдлячеством...Доказано Януарием...
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