Апаратом Ради стала керувати людина з держохорони

У п'ятницю, 20 вересня Верховна Рада України проголосувала на призначення В'ячеслава Штучного головою апарату парламенту.

За таке рішення проголосували 340 народних депутатів.

"Якщо немає заперечень, пропоную поставити постанову про призначення на посаду керівника апарату ВРУ Штучного В'ячеслава Васильовича. Немає заперечень. Ставлю на голосування, сподіваюся, що результати будуть такими ж. Прошу підтримати і проголосувати", – повідомив на засіданні ВР Дмитро Разумков.

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Відзначимо, що також сьогодні президент України Володимир Зеленський указом №711/2019 звільнив Штучного з поста заступника начальника Управління державної охорони.

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В'ячеслав Штучний був замначальника УДО з травня 2019 року. З січня 2018 року він був позаштатним радником міністра закордонних справ.

З жовтня 2015 року по травень 2019 рік Штучний був фізичною особою-підприємцем.

В'ячеслав Штучний Українська правда

У 2017-2018 роках був науковим співробітником Науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Євдокимова главою Служби зовнішньої розвідки.

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