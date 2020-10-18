У мережі знайшлися "гарячі" фото та відео кандидатки в депутати міськради на Сумщині

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Політика
2,9 т.

  • Анжеліка Шелудько балотується до міськради Охтирки

  • 24-річна дівчина є кандидаткою від "Сили і честі"

  • На своїй станиці в соцмережі вона неодноразово публікувала фото та відео у відвертому вбранні

Знайшлися 'гарячі' фото та відео кандидатки в депутати

У мережі знайшлися пікантні фотографії та відео кандидатки на місцевих виборах до міськради Охтирки (Сумська область) Анжеліки Шелудько.

Дівчина отримала хореографічну освіту та є керівником приватної школи танців. На своїй сторінці в Instagram вона неодноразово публікувала "гарячі" знімки (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кандидатка на місцевих виборах в Охтирці
Анжеліка Шелудько

Шелудько також поділилася своєю передвиборною програмою. Вона балотується від партії "Сила і честь".

Агітка кандидатки.

Серед обіцянок кандидатки – здоровий спосіб життя.

Шелудько – 24 роки.
Вона пішла на вибори від партії "Сила і честь"

Пропонуємо подивитися знімки, які дівчина публікувала в своєму акаунті:

Анжеліка Шелудько
Анжеліка Шелудько
Анжеліка Шелудько
Анжеліка Шелудько
Анжеліка Шелудько
Анжеліка Шелудько
Анжеліка Шелудько
Анжеліка Шелудько
Анжеліка Шелудько
Анжеліка Шелудько
Анжеліка Шелудько

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в селищі Рудно на Львівщині напали на кандидата в депутати Львівської міської ради від "Народного Руху Украни" Богдана Каличака, побили його батька та розбили скло його автомобіля.

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