У мережі знайшлися "гарячі" фото та відео кандидатки в депутати міськради на Сумщині

У мережі знайшлися пікантні фотографії та відео кандидатки на місцевих виборах до міськради Охтирки (Сумська область) Анжеліки Шелудько.

Дівчина отримала хореографічну освіту та є керівником приватної школи танців. На своїй сторінці в Instagram вона неодноразово публікувала "гарячі" знімки (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Шелудько також поділилася своєю передвиборною програмою. Вона балотується від партії "Сила і честь".

Серед обіцянок кандидатки – здоровий спосіб життя.

Пропонуємо подивитися знімки, які дівчина публікувала в своєму акаунті:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в селищі Рудно на Львівщині напали на кандидата в депутати Львівської міської ради від "Народного Руху Украни" Богдана Каличака, побили його батька та розбили скло його автомобіля.