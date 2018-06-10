Антикорупційний суд: влада зробила важливий крок

Закон "Про Вищий антикорупційний суд", прийнятий Верховною Радою 7 червня, надійшов до Адміністрації президента.

Документ готується до підписання гарантом, у неділю, 10 червня, повідомили в прес-службі Петра Порошенка.

Фото: president.gov.ua

"До Адміністрації Президента України надійшов Закон України "Про Вищий антикорупційний суд", який був ініційований Главою держави та підтриманий 315 депутатами Верховної Ради 7 червня. Документ готується до підписання Президентом", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, створення Антикорупційного суду є одним з основних вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні чергового траншу.

15 грудня 2018 року президент Петро Порошенко анонсував внесення на розгляд Верховної Ради законопроекту, який він особисто запропонував.

Глава держави заявляв, що створення суду, можливо, відбудеться вже до кінця 2018 року.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що подасть у відставку, якщо депутати не приймуть закон.

Крім того 5 червня Державний департамент США підтримав МВФ, нагадавши Україні про важливість створення Антикорупційного суду. Також, посли країн G7 призвали Верховну Раду прийняти закон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в МВФ зробили заяву про Антикорупційний суд.