Антикорупційний суд в Україні: Порошенко звернувся до депутатів

Президент України Петро Порошенко закликав народних депутатів Верховної Ради підтримати законопроект про створення Антикорупційного суду у другому читанні.

Таку заяву він зробив під час зустрічі з журналістами за підсумками переговорів з наслідним принцом князівства Ліхтенштейн Алоізом в Києві, передає передає прес-служба глави держави.

"Висловлюю дуже тверду надію, прохання, звернення до народних депутатів з тим, щоб найближчим часом проголосували і підтримали президентський законопроект про створення Антикорупційного суду. І висловлюю надію, щоб, коли це станеться, ми до кінця поточного року в основному завершили процедури по створенню суду", - сказав Порошенко.

За його словами, початок роботи органу в 2018 році завершить створення ефективної інфраструктури, що включає Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, Національне агентство запобігання корупції, запровадження електронних декларацій.

Петро Порошенко Прес-служба АП

"І ряд інших заходів, які є безпрецедентними, не мають аналогів у світі, але демонструють нашу абсолютну рішучість і в процесі боротьби з корупцією", - резюмував Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, створення Антикорупційного суду є однією з основних вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні чергового траншу. 15 грудня 2018 року Порошенко анонсував внесення на розгляд Верховної Ради законопроекту, який він особисто запропонував.

1 березня Верховна Рада його прийняла в першому читанні. 29 травня Порошенко розповів, що створення можливо відбудеться вже до кінця 2018 року.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що подасть у відставку, якщо депутати не приймуть закон.

Крім того, 5 червня Державний департамент США підтримав МВФ, нагадавши Україні про важливість створення Антикорупційного суду. Також, посли країн G7 призвали Верховну Раду прийняти закон.