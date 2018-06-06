Антикорупційний суд в Україні: OBOZREVATEL виступив із важливим закликом

У четвер, 7 червня, Верховна Рада має прийняти законопроект про Антикорупційний суд, від якого залежить європейське майбутнє України, а також фінансова та політична стабільність країни.

OBOZREVATEL уважно слідкуватиме за ходом засідання, поіменним голосуванням за законопроект і списком нардепів, які проігнорують розгляд важливого для країни питання.

Результат голосування вплине на відносини України зі світовими партнерами і фінансовими інституціями, зокрема Міжнародним валютним фондом. Ціна волевиявлення нардепів - мільярди доларів і репутація України.

Більше того, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вже пообіцяв подати у відставку у разі провального голосування, що загрожує країні черговою політичною кризою.

Тому OBOZREVATEL закликає народних депутатів відповідально поставитися до ухвалення законопроекту і виконати обов'язок перед своїми виборцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 червня з'явилася заява США, в якій вони закликали Україну створити Антикорупційний суд, що відповідатиме вимогам МВФ.