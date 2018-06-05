Антикорупційний суд в Україні: Держдеп США висунув вимогу

США закликали Україну створити Антикорупційний суд, який відповідатиме вимогам Міжнародного валютного фонду.

"Сполучені Штати закликають уряд України запровадити глибокі, всеосяжні та своєчасні реформи, які б відображали вимоги, подані громадянами України під час Революції гідності: припинення систематичної корупції, швидке економічне зростання та європейське майбутнє для всіх українців", - написано в заяві прес-секретаря Державного департаменту Хезер Науерт.

Згідно з документом, створення незалежного Антикорупційного суду є найважливішим кроком для уряду. Відзначається, що корупція продовжує загрожувати національній безпеці та демократичному розвитку України.

"Сполучені Штати повністю підтримують Міжнародний валютний фонд, який визначатиме, чи новий закон про створення суду відповідає зобов'язанням України за програмою МВФ. Ми погоджуємося з МВФ, що будь-яке законодавство, що створює антикорупційний суд, повинно включати центральну роль ради міжнародних експертів для забезпечення вибору кваліфікованих суддів", - сказано в повідомленні.

Крім того, в Держдепі зазначили, що законодавство повинно задовольняти МВФ. Адже він надає фінансову підтримку.

"Тому ми закликаємо український уряд обговорити відповідні законодавчі пропозиції безпосередньо з МВФ та ухвалити законопроект, який відповідає вимогам МВФ. Антикорупційний суд має виконати важливу роботу для народу України", - резюмували в Держдепі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 грудня президент України Петро Порошенко анонсував внесення на розгляд Верховної Ради законопроекту про Антикорупційний суд.

19 лютого Міжнародний валютний фонд висунув вимогу до України, згідно з якою створення цього органу є однією з умов надання чергового траншу.

1 березня Верховна Рада все ж прийняла в першому читанні запропонований президентом законопроект. 29 травня Порошенко розповів, що створення суду можливо відбудеться вже до кінця 2018 року.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що подасть у відставку, якщо депутати не приймуть закон.