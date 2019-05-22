Итак, мы исходим из того, что по ключевым направлениям деятельности в качестве президента Украины Порошенко достиг просто феноменальных успехов, но выборы были проиграны бездарно и позорно. С учетом того, что ему удалось выйти во второй тур, но на него он пошел точно так же, как и на первый тур, то можно говорить о полном провале именно этого блока как самим Порошенко, так и людьми, которые отвечали за эти мероприятия.

Нам неизвестно, кто ваял ему предвыборную кампанию, но если эти же люди будут готовить и кампанию выборов в парламент, результат будет гарантированно провальным.

Почему мы так резко пишем об этом? Потому, что все достижения, с таким трудом добытые за последние пять лет, могут быть смыты в унитаз очень легко и просто, и это мы сейчас наблюдаем в режиме реального времени. Откровенно говоря, первый звоночек прозвенел, когда вносились в Конституцию статьи о курсе в НАТО и ЕС.

Это выглядело так, что Порошенко совсем не уверен в том, что может выиграть выборы и просто застолбил эти важные моменты. Но они как вносятся в Конституцию, так и выносятся, если не получить хотя бы блокирующее количество голосов, которое не даст противнику конституционного большинства.

Мы уже писали о том, что если он имел реальную электоральную ситуацию и видел, что утопили его лично, то надо было выдвигать на пост президента другую кандидатуру, и противнику пришлось бы несладко хотя бы потому, что пропагандистская машина уже набрала обороты именно на уничтожении личного авторитета и рейтинга Порошенко. В другом ключе она не эффективна. Поэтому можно было поступить как в той сказке про мальчика с дудочкой, который увел крыс из города.

Этого не произошло, и тому могли быть две причины: либо у Порошенко не было объективной информации электоральных раскладов, либо он должен был сделать какое-то настолько резкое движение, которое должно было перевести ситуацию совсем в другую плоскость. Мы как раз и полагали, что говоря о плане "П", он имеет именно такой вариант. Какого свойства – уже не важно. Мы видели как минимум два реальных варианта, но уже все, проехали.

Итак, вернемся к правилам, выдвинутым неизвестным автором, а именно – правило предвыборного года. За этот год было сделано достаточно много важных и нужных вещей, но надо четко себе представлять аудиторию, которая способна понять и оценить эти достижения. А тут статистика не нужна. В любой стране процент общества, который указывает на количество "государственников", то есть людей интересующихся вопросами государственного строительства и умеющих оценить, не превышает отметки 20.

Но фокус-то в том, что в демократической системе, где проводятся честные выборы, необходимы голоса и той части населения, которая никогда не была "государственниками", и не станет ими никогда. А для них у Порошенко не было ничего. Скажем больше, он даже не боролся за эти голоса. Но если иметь такой подход, то ты должен четко представлять последствия такого курса. Ты не получишь большинства ни при каких обстоятельствах, если за тебя не проголосуют из-за страха (войны, например, как в 2014 году). Упрощенно, тактика предвыборного года должна была опираться либо на первое, либо на второе, либо на работу с остальным электоратом, либо над тем, чтобы у него вылетела дурь из головы и он вынужден был смотреть на ситуацию реально, а не питаться сказками про золотую рыбку, разъезжающую на печи.

Заметим, такое процентное соотношение присуще не только Украине и мечтать о том, что 20% превратятся в 30 или 40 просто потому, что населению постоянно рассказывать про язык, томос и прочее, значит не просто не знать собственный народ, но и заведомо игнорировать результаты социологии, которая давно вычислила соотношение электоральных ниш.

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