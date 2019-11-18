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18 листопада • оновлено в 12:40
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Анна Скороход: поставте народній депутатці гостре питання

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Гостею програми "Гостре питання" на ObozTV 18 листопада стане народна депутатка України Анна Скороход, яку на закритому засіданні фракції "Слуга народу" виключили з лав партії.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Героями передачі є відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Анна Скороход: поставте народній депутатці гостре питання

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Анною Скороход сьогодні о 17:30

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Автор
Павло Заяц Павло Заяц
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