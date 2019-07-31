У Києві на святкуванні Дня Незалежності 24 серпня не буде традиційного параду, але пройде Хода гідності.

У параді візьмуть участь вчителі, медики, спортсмени. Бюджетний варіант. Пропоную до них додати ще працівників ЖЕКів. Теж шанована професія. Вони що, не мають права пройти парадом?

Це спроба розмити суть параду, суть свята Незалежності.

Адже парад – це не про гроші, це про гідність нації. І брати участь в ньому повинні саме військові – бійці, добровольці, Національна гвардія і представники інших силових структур. Саме завдяки їхнім зусиллям, їх самопожертві вчителя могли вчити, а лікарі – лікувати.

Що стосується згадки про спортсменів, я не зовсім зрозумів: це що, була погроза? Мовляв, будуть братухи-спортсмени? Спортсмени мали можливість в комфортних тренажерних залах виснажувати свої організми і тягати тяжесті, але я вас запевняю, що будь-який військовий – набагато більший спортсмен, тому що він стільки перетягал тяжестей, особливо в 2014-2015 роках, що жоден спортсмен стільки не перетягав.

Що стосується участі в параді мене і моїх побратимів, то вона ніяк не перетинається з офіційними заявами якихось чоловіків. Парад – це суто наше.

Військовий парад на День незалежності 24 серпня 2018 року 24 Канал

Саме маршування в одному строю робить абсолютно різних людей – і за соціальним, і за інтелектуальним рівнем - єдиним військовим організмом.

До речі, особливість цього параду полягає в тому, що його не прийматиме Верховний головнокомандувач. Це унікальний випадок, коли в параді братимуть участь військові, тобто народ України, а приймати парад буде також народ України.

Нагадаю, що Верховний головнокомандувач – це тимчасово найнятий народом України чиновник. За контрактом терміном на 5 років. Його роботодавець – народ.

Чи можливі провокації під час параду? У цьому світі можливо все. Я не виключаю нічого. Але це буде останнім, що зроблять ці провокатори в своєму житті.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!