ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт
Вибори до Верховної Ради України 2019

/Блоги - Політика

Андрій Булгаров
Андрій Булгаров
Журналіст, публіцистВсі статті автора

За чий рахунок банкет, пане Павлик?

16т

Як відомо, чиновникам забороняється мати якийсь інший дохід, окрім заробітної плати, за невеликим винятком.

Тому коли вони брешуть у своїх електронних деклараціях, це, безумовно порушення закону, але зрозуміло. Держава платить мало, а донька хоче вчитися у Англії. Але є в нас НАЗК, НАБУ, САП та АКС – хай беруть того чиновника за одне місце. Така собі улюблена українська гра між корупціонером і антикорупціонером – злови мене, якщо зможеш. Когось ловлять, когось ні. Але тут, принаймні, схема зрозуміла. А от що насправді незрозуміло, то це коли людині брехати не треба, а вона все одно бреше.

Новини
216-ий округ: знов Супруненко, або чи нам пороблено?!

Йдеться про декларантів-депутатів місцевих рад. Так, вони зобов’язані здавати електронні декларації, але оскільки депутати не отримують кошти за свою роботу і за своєю сутністю їх депутатство – це, фактично, громадське навантаження, то в тій декларації пиши хоч мільярд, ніхто тобі слова не скаже. Головне, щоб податкова була задоволена, та й усе.

Натомість, виявляється, що багатьом депутатам теж є що приховувати.

Наочний приклад – депутат Київської міської ради Віталій Павлик, представник фракції "Єдність" та член постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку. Сьогодні він балотується в депутати Верховної Ради від 216-го округу, і так склалося, що я став свідком деяких його витрат на передвиборчу кампанію. Це й змусило мене поставити питання, а за який, власне, рахунок він собі може це дозволити? Адже, згідно декларації, депутат Павлик і 10% не має тих грошей, які зараз витрачає на свою кампанію.

Новини
На нерівних берегах бюджетних потоків

Дивіться. Основним місцем роботи пан Павлик вказав адвокатське об’єднання "Правозахисник", він же є і його власником. Доходи у 2018 році за місцем основної роботи склали 57 тис грн., також є доходи від підприємницької діяльності – 976 тис грн., ще було отримано процентів на 73 тис грн. Разом за рік – 1106 тис грн. Якщо на 12 місяців, то це десь по 92 тис грн. Не мало, але й не багато, нормальний достаток. Ще є гроші дружини, але вона – працівник апарату Верховної Ради, тож там теж все декларовано.

Ще є 61 тис доларів, 5 тис євро і 168 тис грн. на рахунках у банку. Також на момент надання декларації була задекларована готівка, але не думаю, що її зараз варто брати до уваги, там не мільйони.

Новини
У Києві з׳явився перший технічний кандидат на виборах до Верховної Ради

Десь з такими приблизно власними ресурсами людина почала передвиборчу кампанію. І тут від кандидата Віталія Павлика у 750 будинках замінюють поштові скриньки, влаштовують масштабні свята для дітей у дворах, з клоунами, безкоштовним морозивом і солодкою ватою, групи дітей катають на кораблику по Дніпру. І це лише з того, що я бачив на власні очі. А тепер ще порахуйте витрати на друковану агітаційну продукцію, зовнішню рекламу, рекламу в інтернеті.

Я от, наприклад, порахував поштові скриньки. Від працівниці штабу, у якої я намагався з’ясувати, як мені дістатися своєї пошти, що була зачинена у скриньках, я дізнався багато цікавого. Наприклад, виявляється, це мешканці звернулися до пана Павлика ще місяць тому як до громадського (!) активіста щоб він замінив старі скриньки. Я вже не кажу про те, що вперше чую про якісь колективні звернення від мешканців, мене цікавить інше: чому як до активіста звернулися, а не як до депутата, тим більш як до члена бюджетної комісії? Ще цікаво, що судячи з подальших подій, ЖЕКи та ОСББ ніякого стосунку до цих скриньок не мали, бо на баланс їм ніхто скриньки не передає. Та й встановлювали скриньки люди, яких найняв штаб кандидата Павлика. Звідки я знаю, що ніхто не збирається передавати скриньки на баланс будинкоутримувача? Знову ж таки, від тієї працівниці штабу, яка взагалі сказала абсурдну, як на мене, річ, що скриньки передадуть Укрпошті. Стосовно тих, хто встановлював, теж усе просто: вони були в одязі з логотипом - іменем Віталія Павлика, кандидата в народні депутати. І на моє пряме запитання, хто за це платить, працівники відповіли, що кандидат це робить безпосередньо. На жаль, вони не сказали, скільки саме їм заплатили за роботу. А от порахувати вартість самих скриньок - справа напрочуд легка.

За чий рахунок банкет, пане Павлик?

За чий рахунок банкет, пане Павлик?

Новини
Мажоритарка – страхування для демократії?

Такого типу скриньки коштують десь біля 1000 грн за одну секцію. У мене у під’їзді їх було дві. Будинок п’ятиповерховий, на чотири під’їзди. На районі більшість будинків саме такі, тобто "хрущовки". Зрозуміло, що скриньки в них – одного віку з будинками, тож в середньому можна вважати що будинки однотипні. Вартість усіх скриньок, встановлених у моєму будинку, – 8 тис. грн. Множимо на 750 будинків, отримуємо 6 млн грн. І це – без вартості монтажу і доставки.

Ну, і порівняємо з офіційними доходами пана кандидата. Навіть якщо скласти кожну копійчину його та його дружини, навіть якщо забути, що людина має цілий рік за щось жити і сплачувати рахунки, все одно на поштові скриньки не вистачить. І давайте не будемо забувати, що це – лише частина дуже не дешевої передвиборчої кампанії. Тож звідки гроші, пане кандидате?

Чому такий дохід вказаний у електронній декларації?

Ще раз, якщо тобі можна нічого не приховувати, то навіщо приховувати? І є у мене два припущення: або ти ухиляєшся від податків, або джерело твого заробітку не є законним. Або і те і інше одночасно. Скажімо джерело заробітку – твоя депутатська діяльність.

Новини
Як вийти з лабіринту безвиході на президентських виборах?

Я нічого не збираюся стверджувати, просто баланс не сходиться.

З іншого боку, ніхто ж не забороняє пану Павлику брати допомогу зі сторони, тим більше, коли твій старший партнер – Олександр Супруненко – знімається з виборів. П’ять років тому ти заради нього знявся, а зараз він. Красиво! Борг погашено. Хоча все одно "сітка Супруненка" ефективно працює лише на одного кандидата. Втім, постає інше питання: якщо Супруненко фінансує кампанію Павлика ще й переорієнтовує на нього свою "сітку", то чим Павлик буде віддячувати?! І чи отримує ЦВК справжній звіт витрачених на виборчу кампанію коштів?

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Андрій БулгаровАндрій Булгаров
Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
4
Смішно
30
Цікаво
52
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Kindness Nelly
Kindness Nelly
У нас в доме тоже поставили почтовые ящики от павлика. Причем наклейки от кого ящики разве только на лбу у жильцов еще не поставили.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
на любого депутата можно показать пальцем и смело его сажать с конфискацией.все оне воруют из бюджета.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel