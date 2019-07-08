Як відомо, чиновникам забороняється мати якийсь інший дохід, окрім заробітної плати, за невеликим винятком.

Тому коли вони брешуть у своїх електронних деклараціях, це, безумовно порушення закону, але зрозуміло. Держава платить мало, а донька хоче вчитися у Англії. Але є в нас НАЗК, НАБУ, САП та АКС – хай беруть того чиновника за одне місце. Така собі улюблена українська гра між корупціонером і антикорупціонером – злови мене, якщо зможеш. Когось ловлять, когось ні. Але тут, принаймні, схема зрозуміла. А от що насправді незрозуміло, то це коли людині брехати не треба, а вона все одно бреше.

Йдеться про декларантів-депутатів місцевих рад. Так, вони зобов’язані здавати електронні декларації, але оскільки депутати не отримують кошти за свою роботу і за своєю сутністю їх депутатство – це, фактично, громадське навантаження, то в тій декларації пиши хоч мільярд, ніхто тобі слова не скаже. Головне, щоб податкова була задоволена, та й усе.

Натомість, виявляється, що багатьом депутатам теж є що приховувати.

Наочний приклад – депутат Київської міської ради Віталій Павлик, представник фракції "Єдність" та член постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку. Сьогодні він балотується в депутати Верховної Ради від 216-го округу, і так склалося, що я став свідком деяких його витрат на передвиборчу кампанію. Це й змусило мене поставити питання, а за який, власне, рахунок він собі може це дозволити? Адже, згідно декларації, депутат Павлик і 10% не має тих грошей, які зараз витрачає на свою кампанію.

Новини На нерівних берегах бюджетних потоків

Дивіться. Основним місцем роботи пан Павлик вказав адвокатське об’єднання "Правозахисник", він же є і його власником. Доходи у 2018 році за місцем основної роботи склали 57 тис грн., також є доходи від підприємницької діяльності – 976 тис грн., ще було отримано процентів на 73 тис грн. Разом за рік – 1106 тис грн. Якщо на 12 місяців, то це десь по 92 тис грн. Не мало, але й не багато, нормальний достаток. Ще є гроші дружини, але вона – працівник апарату Верховної Ради, тож там теж все декларовано.

Ще є 61 тис доларів, 5 тис євро і 168 тис грн. на рахунках у банку. Також на момент надання декларації була задекларована готівка, але не думаю, що її зараз варто брати до уваги, там не мільйони.

Десь з такими приблизно власними ресурсами людина почала передвиборчу кампанію. І тут від кандидата Віталія Павлика у 750 будинках замінюють поштові скриньки, влаштовують масштабні свята для дітей у дворах, з клоунами, безкоштовним морозивом і солодкою ватою, групи дітей катають на кораблику по Дніпру. І це лише з того, що я бачив на власні очі. А тепер ще порахуйте витрати на друковану агітаційну продукцію, зовнішню рекламу, рекламу в інтернеті.

Я от, наприклад, порахував поштові скриньки. Від працівниці штабу, у якої я намагався з’ясувати, як мені дістатися своєї пошти, що була зачинена у скриньках, я дізнався багато цікавого. Наприклад, виявляється, це мешканці звернулися до пана Павлика ще місяць тому як до громадського (!) активіста щоб він замінив старі скриньки. Я вже не кажу про те, що вперше чую про якісь колективні звернення від мешканців, мене цікавить інше: чому як до активіста звернулися, а не як до депутата, тим більш як до члена бюджетної комісії? Ще цікаво, що судячи з подальших подій, ЖЕКи та ОСББ ніякого стосунку до цих скриньок не мали, бо на баланс їм ніхто скриньки не передає. Та й встановлювали скриньки люди, яких найняв штаб кандидата Павлика. Звідки я знаю, що ніхто не збирається передавати скриньки на баланс будинкоутримувача? Знову ж таки, від тієї працівниці штабу, яка взагалі сказала абсурдну, як на мене, річ, що скриньки передадуть Укрпошті. Стосовно тих, хто встановлював, теж усе просто: вони були в одязі з логотипом - іменем Віталія Павлика, кандидата в народні депутати. І на моє пряме запитання, хто за це платить, працівники відповіли, що кандидат це робить безпосередньо. На жаль, вони не сказали, скільки саме їм заплатили за роботу. А от порахувати вартість самих скриньок - справа напрочуд легка.

Такого типу скриньки коштують десь біля 1000 грн за одну секцію. У мене у під’їзді їх було дві. Будинок п’ятиповерховий, на чотири під’їзди. На районі більшість будинків саме такі, тобто "хрущовки". Зрозуміло, що скриньки в них – одного віку з будинками, тож в середньому можна вважати що будинки однотипні. Вартість усіх скриньок, встановлених у моєму будинку, – 8 тис. грн. Множимо на 750 будинків, отримуємо 6 млн грн. І це – без вартості монтажу і доставки.

Ну, і порівняємо з офіційними доходами пана кандидата. Навіть якщо скласти кожну копійчину його та його дружини, навіть якщо забути, що людина має цілий рік за щось жити і сплачувати рахунки, все одно на поштові скриньки не вистачить. І давайте не будемо забувати, що це – лише частина дуже не дешевої передвиборчої кампанії. Тож звідки гроші, пане кандидате?

Чому такий дохід вказаний у електронній декларації?

Ще раз, якщо тобі можна нічого не приховувати, то навіщо приховувати? І є у мене два припущення: або ти ухиляєшся від податків, або джерело твого заробітку не є законним. Або і те і інше одночасно. Скажімо джерело заробітку – твоя депутатська діяльність.

Я нічого не збираюся стверджувати, просто баланс не сходиться.

З іншого боку, ніхто ж не забороняє пану Павлику брати допомогу зі сторони, тим більше, коли твій старший партнер – Олександр Супруненко – знімається з виборів. П’ять років тому ти заради нього знявся, а зараз він. Красиво! Борг погашено. Хоча все одно "сітка Супруненка" ефективно працює лише на одного кандидата. Втім, постає інше питання: якщо Супруненко фінансує кампанію Павлика ще й переорієнтовує на нього свою "сітку", то чим Павлик буде віддячувати?! І чи отримує ЦВК справжній звіт витрачених на виборчу кампанію коштів?

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