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4 березня • оновлено в 11:35
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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Алєксєйчук раптово знялася на користь Світличної: названа причина

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Відмова Вікторії Алексейчук від участі в проміжних виборах народного депутата на 179 окрузі в Харківській області назвали "договірняком" для перемоги іншого кандидата – колишньої глави ОДА Юлії Світличної.

Своїми міркуваннями щодо раптового рішення поділився в Facebook журналіcт Юрій Бутусов.

"Це просто фарс. За 12 днів до проведення довиборів до Верховної Ради, кандидат "Слуги народу" Вікторія Алєксєйчук добровільно знялася з виборів на 179-му окрузі. Кандидатка від правлячої партії відмовилася від боротьби на окрузі, де в липні 2019 року, 7 місяців тому, партія взяла понад 80% голосів, а кандидат-мажоритарник Олексій Кучер набрав більше 50% голосів виборців!" – здивувався він.

Алєксєйчук раптово знялася на користь Світличної: названа причина

Алєксєйчук раптово знялася на користь Світличної: названа причина

Бутусов звернув увагу, що заява Алєксєйчук – занадто показова.

"Поява Юлії Світличної серед кандидатів повністю змінила передвиборну картину. Було б нечесно і нерозумно ігнорувати це. Головне політичне слово в Україні сьогоднідосвід", – написала "слуга" перед зняттям.

Журналіст озвучив неофіційну версію подій. Він нагадав, що єдиним округом в Харківській області, де на парламентської виборах програли "слуги", став саме той, де Алєксєйчук поступилася Олександру Фельдману.

За словами Бутусова, кандидата там вибирали точно не люди, а нібито заступник глави Сергій Трофімов зі своїм знайомим – "смотрящим" за Харківською областю прикордонником Вадимом Слюсаревим.

"Регіональну політику в Харківській області визначає Слюсарев, і веде "слуг" тим же надійним маршрутом. Надання "даху", домовленості з ОПЗЖ, главою якої став Ігор Райнін – патрон Світличної. Весь букет", – обурився Бутусов.

"У результаті найважливіші довибори в Раду здані без бою. Випадково здані або хтось на цьому добряче нагрів руки? Дуже наочна репетиція перед місцевими виборами в жовтні – ось так як 179-й округ, будуть робити вибори і по всій країні. Тому не дивуйтеся результатами, які попереду", – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алєксєйчук оголосила про зняття своєї кандидатури. ЦВК зареєструвала її відмову і зняла також самовисуванця Олександра Діденко.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Сергій Трофімов Юлія Світлична
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
После того что "науправляли" Украиной эти Зе о каких 80% идёт речь?
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