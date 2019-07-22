Засновник і адміністратор Фейсбук-сторінки «Mova», спів-кординатор Національної кампанії ЗА Закон Про Державну Мову

Скажу чесно: я чекав ЗНАЧНО гіршого. Результати виборів – в цілому "майже найкращі з реально можливих".

Що дає мені підстави для спокою і оптимізму?..

1. У "Слуги народу" ТОЧНО нема абсолютної більшости в загальнонаціональному окрузі. Психологічно це ДУЖЕ важливо, бо в них нема, таким чином, і морально-політичного "мандату на безпредєл", який президент Зеленський останні 2 місяці коїть.

"Слуги" НЕ МОЖУТЬ сказати: "За нами більшість українців!" Дзуськи!

Так, за Зеленського були 73%, але – в ДРУГОМУ турі. В першому – менше третини.

Для порівняння, П.Порошенко 5 років тому, як всі ми пам’ятаємо, вже в першому турі переміг, за нього 52 з гаком відсотки тоді було. Можна сказати, він був в півтора рази тоді популярніший. ніж Зеленський зараз…

2. Пройшли ТРИ партії, які ЗА українську мову: це "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос". Взаємна конкуренція нікому з них не дасть стати зрадниками мови та України.

Українські партії, лідери котрих однозначно висловились на підтримку Закону Про Мову.

3. НЕ ПРОЙШОВ "ОПОБЛОК". Ми не побачимо в Раді Мураєва, Вілкула, а також – Кернеса і Труханова. Єфремов найближчим часом залишиться у тюрмі.

4. НЕ ПРОЙШОВ "хитро зроблений" проєкт Медведчука-Гордона "Сила і Честь". Медведчук їх кинув… Відчуваю цим глібоке моральне задоволення, хоча родину Білоножків трохи й шкода…

5. "За Життя" набрали не 15 відсотків, які їм малював КМІС, а 10-12. І хто вони тепер?.. – Марґінальна "псевдо-ліва опозиція", повний аналог колишньої КПУ…

Новини Фінансування партій як цинічний фарс

6. ЕКОНОМІКА. Розмови про призначення новим прем’єром Владислава Рашкована, як і публічне запрошення Зеленським до коаліції "Голосу" Вакарчука, наповненого "плеканцями Джорджа Сороса", говорять про те, що економічна політика кардинальних змін не зазнає. Значно краще не стане, але якоїсь "катастрофи" не буде теж.

Зовнішня політика Зеленського де-факто збереже… послідовність курсу Порошенка: ті самі "Мінські домовленості, котрим нема альтернатив", періодичні "місії МВФ", орієнтація на Демпартію США і так далі. Ну, Макрон тепер буде "старшим братом" замість "старшої сестрички" Меркель. І жодних речей типу "відмови від кредитів Міжнародного Валютного Фонду", які обіцяв нам Голобородько, звісно ж…

7. Український Facebook лютує з приводу 3% "Партії Шарія", яка живе у Youtube…

Це – 3 відсотки голосів "м’яко-ватного" електорату, вкрадені Шарієм у Медведчука, Смешка і Зеленського та урочисто злиті в унітаз. Що ви бачите в цьому катастрофічного?!. – Я – відчуваю задоволення! І мені навіть не так вже й шкода на це тих 2 гривень на рік, які мене, як платнику податків, ймовірно доведеться сплачувати за це щастя. Не бачити Смешка у Раді – вартує того!

ЧИ МОЖУТЬ БУТИ ЗА ЦИХ УМОВ ЯКІСЬ ПІДСТАВИ ДЛЯ НАСТРОЇВ "КАТАСТРОФИ", які дехто зараз посилено "розганяє" в Інтернеті та особливо на ФБ?!. – Я їх не бачу!

11% Медведчука-Бойка порівняно з 25% Симоненка і 49% Януковича на "кінець світу" явно не тягне.

Працюймо для Вітчизни, бережімо свою мову, і все буде гарно, любі українці!

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