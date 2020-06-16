Акція Стерненка під будинком Зеленського знищила владу президента – Бутусов

Бутусов вказав на нездатність Зеленського і загалом влади брати на себе відповідальність у резонансних справах

Протестна акція під будинком президента Володимира Зеленського на підтримку активіста Сергія Стерненка, якого підозрюють в умисному вбивстві, показала нездатність влади брати на себе відповідальність у резонансних справах.

Такою думкою на своїй сторінці у Facebook поділився журналіст Юрій Бутусов. Він підкреслив, що після рішення відправити активіста під домашній арешт на 60 діб, той повинен був поїхати додому.

"Вони обіс*алися! Зелю – геть!" – заявив уночі Сергій Стерненко. Заявив у мегафон. Із сотнями прихильників. Під вікнами квартири президента Зеленського. Хоча насправді Стерненко повинен був їхати зараз під конвоєм до Одеси, за місцем відбування домашнього арешту", – зазначив він.

Бутусов нагадав, що голова Шевченківського райсуду Києва, де розглядали справу одеського активіста, буквально примчав на зустріч до адвокатів Стерненка, пообіцявши нібито "переглянути і пом'якшити рішення – аби уникнути конфлікту". В результаті активіст попрямував "у гості" до глави держави.

"Насправді зараз влада президента Зеленського була знищена. Стерненко показав, що рішення, гарантом яких є президент, нічого не варті. А річ у тім, що президент, який має рейтинг, але не має політичної суб'єктності, має владу, інститути якої не мають авторитету... це лише інструменти в руках громадянського суспільства", – переконаний журналіст.

За його словами, навіть невелика частина українського суспільства, яка спирається на елементарну справедливість, виглядає сильнішою за "величезну державу тут, у конкретній точці, під вікнами президента".

"І чим менше рішень і відповідальності братиме на себе президент, чим більше робитиме вигляд, що він ні до чого до резонансних подій у країні, тим частіше йому доведеться затикати вуха подушкою", – підсумував Бутусов.

Пост Бутусова

Як повідомляв OBOZREVATEL, активіст Сергій Стерненко, якому 15 червня Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заявив, що рішення буде переглянуто.