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"Актор розмовного жанру!" Журналіст розніс безглузді обіцянки Зеленського

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Журналіст Віталій Портников різко розкритикував ідею президента України Володимира Зеленського про проведення літніх Олімпійських ігор.

"Країна, в якій немає грошей на спорт, в якій олімпійські чемпіони випрошують собі квартири у держави і записуються в виборчі списки, щоб вижити. Президент цієї країни хоче провести Олімпійські ігри – захід, від якого відмовляються жителі найбагатших міст світу. На референдумах, між іншим", – написав він у своєму Telegram-каналі.

При цьому Портников навів приклад з чемпіонатом Європи з футболу, після якого в Україні сталася криза.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Апостроф"

"Єдине, що мене радує – так це те, що Янукович, який був таким же висуванцем люмпенізованої частини електорату, як і Зеленський, дійсно був здатний разом із донецькою ОЗГ здійснити свої божевільні наміри. А Зеленський – актор розмовного жанру. Ніякої Олімпіади не буде, як і не буде ніякого відновлення територіальної цілісності, зниження тарифів та іншого", – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше віце-президент Національного олімпійського комітету України Микола Томенко заявив, що проведення літніх Олімпійських ігор в Україні в умовах війни і економічного занепаду є поганою ідеєю.

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Тема
Олімпіади-2020
Особи
Володимир Зеленський Віталій Портніков
Місце
Україна
Тег
Національний олімпійський комітет України
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Соснова Лариса
Соснова Лариса
Что удивляться ваЗЕлин трепло, хамло да и ведет себя как гопник, так что не даром говорят из хама не будет пана
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Сало Уронил
Сало Уронил
так подождите.вы.кастрюли верите в ес и нато.а чего 3е не может помечтать о 2030 годе
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