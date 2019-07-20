"Актор розмовного жанру!" Журналіст розніс безглузді обіцянки Зеленського

Журналіст Віталій Портников різко розкритикував ідею президента України Володимира Зеленського про проведення літніх Олімпійських ігор.

"Країна, в якій немає грошей на спорт, в якій олімпійські чемпіони випрошують собі квартири у держави і записуються в виборчі списки, щоб вижити. Президент цієї країни хоче провести Олімпійські ігри – захід, від якого відмовляються жителі найбагатших міст світу. На референдумах, між іншим", – написав він у своєму Telegram-каналі.

При цьому Портников навів приклад з чемпіонатом Європи з футболу, після якого в Україні сталася криза.

Володимир Зеленський "Апостроф"

"Єдине, що мене радує – так це те, що Янукович, який був таким же висуванцем люмпенізованої частини електорату, як і Зеленський, дійсно був здатний разом із донецькою ОЗГ здійснити свої божевільні наміри. А Зеленський – актор розмовного жанру. Ніякої Олімпіади не буде, як і не буде ніякого відновлення територіальної цілісності, зниження тарифів та іншого", – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше віце-президент Національного олімпійського комітету України Микола Томенко заявив, що проведення літніх Олімпійських ігор в Україні в умовах війни і економічного занепаду є поганою ідеєю.

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