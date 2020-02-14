"Агресорка – це Україна!" Захарова та Цимбалюк влаштували заочну суперечку

Речниця МЗС Росії Марія Захарова почала жорстко критикувати український законопроєкт про медіа і нарвалася на відповідь журналіста Романа Цимбалюка.

Фрагмент їдкого спічу дипломатки країни-агресорки, а також свої контраргументи він показав у відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У законопроєкті міститься пряма вказівка ЗМІ висвітлювати діяльність російського керівництва в негативному ключі. Планується законодавчо закріпити заборону на популяризацію органів влади держави-агресорки. Але взагалі-то виходячи з тієї політики, яку Київ проводить стосовно жителів Донбасу, держава-агресорка – це Україна! Але що найжахливіше – держава-агресорка щодо власного народу!" – вибухнула звинуваченнями на адресу Києва Захарова.

Цимбалюк зі свого боку закликав її згадати, що передувало таким жорстким заходам щодо пропагандистських російських ЗМІ.

"Маріє Володимирівно, ви би краще у п'ятиріччя Мінських угод пояснили, чому там (на Донбасі. – Ред.) ходять люди в російській військовій формі. Ну, і пора порахувати, скільки ж громадян Росії загинуло на Донбасі за ці п'ять років", – відповів журналіст.

Також Захарову збентежила пропозиція в законопроєкті про введення норми про відмову в реєстрації закордонним інформагентствам, чиї керівні органи знаходяться в Росії.

Захарова та Цимбалюк

"А де, ось цікаво, в європейських конвенціях, загальносвітових матеріалах, які регулюють професійну діяльність журналістів, таке написано? Де таке в принципі дозволяється, заохочується?" – накинулася речниця МЗС РФ з новою порцією претензій на Україну.

Однак Цимбалюк нагадав Захаровій про низку документів, якими знехтувала Росія, коли вторглася в українські Крим і Донбас.

"Якщо Марія Володимирівна запитує, де це написано, в яких документах це все регламентується, у мене є відповідь. Візьміть Мінські угоди, переверніть їх і подивіться – може, на звороті про це написано? Якщо раптом не знайдете норми, тоді подивіться на Будапештському меморандумі, який теж колись був підписаний", – звернувся журналіст до російської дипломатки.

"А якщо і там немає, відповідно, потрібно шукати на звороті Великого договору про дружбу, співпрацю і партнерство України й Росії. Тому що в останніх двох документах сказано про територіальну цілісність і суверенітет України. В тому числі – про гарантії РФ. Ось там треба шукати, а не обурюватися", – вгамував Захарову Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у листопаді Захарова нарвалася на жорсткий троллінг від Цимбалюка через російську мову. Приводом стали її обурення з приводу того, що західна преса відмовляється безкоштовно публікувати пропагандистські матеріали про країну-агресорку.

Перед цим журналіст викрив її в неграмотності і незнанні правил російської мови.

Також Цимбалюк публічно присоромив Захарову за спробу виправдати розграбування кораблів ВМС ЗСУ. Він висміяв її за їдку фразу про зникнення санвузлів з військових суден.

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