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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Агітує проти НАТО": Герасимов зробив заяву по Таруті

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Голова парламентської фракції "Блок Петра Порошенка", кандидат в народні депутати від "Європейської Солідарності" Артур Герасимов запропонував Юлії Тимошенко виключити з виборчого списку партії "Батьківщина" представника великого бізнесу, лідера партії "Основа" Сергія Тарути.

На його думку, таким чином політсила може підтвердити свій курс на євроатлантичну інтеграцію, передає прес-служба "Європейської солідарності".

"Основа" Тарути відверто агітує проти вступу України в Євросоюз та НАТО. У програмі цієї партії так і записано: "Позаблоковий̆ статус держави, відмова від інтеграції̈ до НАТО, ОДКБ та інших військових союзів", – наголосив політик.

Артут Герасимов

Артут Герасимов

eurosolidarity.org

Він нагадав слова Юлії Тимошенко, яка у лютому цього року з трибуни Верховної Ради заявила, що "наша мета – членство в ЄС. І коли проти нас ведуть війну, так само у військовому плані ми не можемо бути самотніми. Ми мусимо бути частиною НАТО".

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Герасимов закликав політика не словами, а ділом довести, що ЄС і НАТО – це наші пріоритети.

"До 8 липня "Батьківщина" ще може виключити зі своїх списків Сергія Таруту і заявити про свою однозначну позицію", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко дав важливі поради Зеленському перед самітом Україна-ЄС.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Юлія ТимошенкоСергій Тарута
Місце
Україна
Теги
ВО БатьківщинаПартія "Європейська солідарність"
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Камінська Юлія
Камінська Юлія
Тарута-чуловий політик. Його роль в команді має суттєвий зміст! Не думаю що варто прислухатися до порад партії, яка не змінює людей в партії, а лише змінює назву, який з цього сенс!?
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Яновский Антон
Яновский Антон
Пусть лучше сейчас своей партией смотрят, как раз Тарута очень нужный политик для Украины и вообще в целом для команды Юлии Владимировны, он великий экономист и умный мужик!
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Pavrianidis-Abramovich Alisa
Pavrianidis-Abramovich Alisa
Я думаю, Юлия Владимировна в состоянии решить вопрос состава своей команды. Не много ли ответственности на себя берёт блок Петра?) Давайте посмотрим ваш список, думаю, там нужно выгнать вообще всех. У Тимошенко замечательная команда, имеющая свои ценности и работающая над ними. А Блок Порошенко лучше пускай думает, где взять Столетов сумок, чтобы вещи свои собрать и уехать далеко-далеко, чтобы людям глаза не мозолить.
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