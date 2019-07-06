"Агітує проти НАТО": Герасимов зробив заяву по Таруті

Голова парламентської фракції "Блок Петра Порошенка", кандидат в народні депутати від "Європейської Солідарності" Артур Герасимов запропонував Юлії Тимошенко виключити з виборчого списку партії "Батьківщина" представника великого бізнесу, лідера партії "Основа" Сергія Тарути.

На його думку, таким чином політсила може підтвердити свій курс на євроатлантичну інтеграцію, передає прес-служба "Європейської солідарності".

"Основа" Тарути відверто агітує проти вступу України в Євросоюз та НАТО. У програмі цієї партії так і записано: "Позаблоковий̆ статус держави, відмова від інтеграції̈ до НАТО, ОДКБ та інших військових союзів", – наголосив політик.

Артут Герасимов eurosolidarity.org

Він нагадав слова Юлії Тимошенко, яка у лютому цього року з трибуни Верховної Ради заявила, що "наша мета – членство в ЄС. І коли проти нас ведуть війну, так само у військовому плані ми не можемо бути самотніми. Ми мусимо бути частиною НАТО".

Герасимов закликав політика не словами, а ділом довести, що ЄС і НАТО – це наші пріоритети.

"До 8 липня "Батьківщина" ще може виключити зі своїх списків Сергія Таруту і заявити про свою однозначну позицію", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко дав важливі поради Зеленському перед самітом Україна-ЄС.

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