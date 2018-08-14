Афганські силовики повернули контроль над більшою частиною міста Газні

Армії та силовикам вдалося витіснити талібів з більшої частини міста Газні. У ООН говорять про понад сотню загиблих та поранених цивільних унаслідок боїв за місто.Урядові сили повернули під свій контроль більшу частину міста Газні на сході Афганістану, яке було атаковане бойовиками радикального руху "Талібан". Про це в вівторок, 14 серпня, заявили як представники місцевої влади, так і речник союзних до афганського уряду американських військових. За словами речника військ США, хоч у місті ще залишилося незначні сили бойовиків "Талібану", але вони вже не становлять значної загрози, передає інформагенція Reuters.

Раніше представники місцевої влади наголошували, що бої в центрі міста вже припинилися, й збройні сутички точаться переважно в передмісті, повідомляє агенція новин dpa. Попри це, урядові сили просуваються вперед повільно й обережно, щоб уникнути ще більших втрат серед цивільного населення.

Тим часом в Офісі ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) повідомили, що з початку запеклих боїв за місто Газні, які розпочались 10 серпня, загинуло або отримало поранення від 110 до 150 цивільних. Напередодні, 13 серпня, уряд в Кабулі повідомляв про як мінімум 100 загиблих військових та 30 цивільних у Газні.

За словами багатьох очевидців, у місті згоріло багато автівок та будинків. На вулицях та дорогах лежать тіла загиблих.

Новий удар талібів

Поки урядові сили намагаються відбити в талібів Газні, бойовики руху завдали нового потужного удару на півночі країни у провінції Фар'яб. Тут вони атакували базу урядових військ, де захопили танки й боєприпаси. Під час нападу загинуло не менше 10 урядових військовослужбовців, десятки інших потрапили в полон. Втрати нападників - 30 осіб.

На тлі активізації дій талібів США вирішили вдатися до посилення повітряних ударів по позиціях та об'єктах талібів у Афганістані, щоб змусити ісламістів сісти за стіл переговорів з урядом.