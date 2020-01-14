Адвокат Порошенка позвався до суду на слідчих ДБР у "справі моряків"

Адвокат п'ятого президента, нардепа Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що подав до Державного бюро розслідувань повістки про виклик до суду слідчих установи.

Як він зазначив у свому блозі на "УП", слідчі ДБР Сергєєва, Роженко, Гульченко, Осетрова продовжують переховуватися, тому йому не вдалося вручити їм повістки особисто – довелося здавати до ДБР (вхідні номери NN401-20; 402-20; 403-20; 404-20).

"Слідчим явно не подобається перспектива відповідати на питання про те, звідки багаторічний друг керівника президентського офісу отримує докладну інформацію про їх діяльність у "справі моряків". Адже якщо не від слідчих напряму, можливо – від їх свіжозвільненого начальства. А це ще веселіше", – написав він.

За його словами, тим часом слідчі продовжують скирдувати у "справу моряків" таємну інформацію.

"На днях у Єдиному державному реєстрі судових рішень буквально на добу "засвітилися" ухвали Печерського суду, якими все тим же Сергєєвій, Роженку, Гульченку та іншим слідчим групи надано можливість вилучити копії таємних документів, зокрема, "розвідувальні донесення Головного управління розвідки Міністерства оборони України стосовно діяльності військ (сил) збройних сил РФ та прикордонної служби ФСБ РФ..".

Зараз у реєстрі тих ухвал не знайти, вони незаконно приховані від українського суспільства", – додав Головань.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Головань заявив, що слідчі ДБР разом із ФСБ розслідують так зване перевищення влади та службових повноважень українськими військовослужбовцями з метою послабити позицію України на міжнародній арені, зокрема в Міжнародному трибуналі з морського права.

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