Адвокат Фірташа заявив, що прокурори визнали помилку в доказах

Адвокат Дмитра Фірташа Ленні Девіс заявив, американські прокурори визнали, що документ, який є доказом у справі українського бізнесмена, складений консалтинговою фірмою McKinsey, а значить не має відношення до Фірташа.

В ході міжнародної телефонної прес-конференції для американської, європейської та індійської преси, адвокат Ленні Девіс, представник в США Дмитра Фірташа, якого звинувачують прокурори Департаменту юстиції США в Чикаго, закликав їх "внести зміни в реєстр" щодо їх "помилкової" заяви в австрійські суди.

Ленні Девіс зазначив, що McKinsey були змушені визнати авторство документа після публікації NYT.

"Слід зазначити, що компанія McKinsey опублікувала своє повідомлення вже після публікації в New York Times. Спочатку, коли стаття ще писалася, журналіст звернувся до компанії з проханням підтвердити, що вони були авторами слайда, але вони відмовилися. Потім, після публікації статті, вони опублікували повідомлення, заперечуючи, що New York Times цитував слайд вирвав суть з контексту, але при цьому визнавши, що це був їх слайд, і пожурив працівника, який створив його. Це перший важливий момент – про це не говорилося, поки тему не підняв New York Times .

Але другий момент – більш обурливий, оскільки прокурори США на сьогоднішній день, на момент, коли ми з вами спілкуємося – не тільки тому, що вони прочитали публікацію в New York Times – вже якийсь час тому визнали свою помилку, кажучи, що цей слайд, створений компанією McKinsey. Що пан Фірташ ніколи не бачив і не знав про нього – в той час, і з моменту пред'явлення обвинувачення, він нічого не знав про нього, поки вони не направили лист австрійській владі і доклали його, описуючи його як "явний доказ" того, що це саме пан Фірташ запропонував схему з підкупом. І в рамках цієї прес-конференції сьогодні вперше ми звертаємося з поважної проханням, щоб чиказькі прокурори визнали незаперечний факт, що вони спотворили правду, можливо, не відаючи про це", — заявив Девіс.

Адвокат українського бізнесмена заявив, що американські прокурори могли зробити це в невіданні в той час, коли вони направляли лист до Австрії в серпні 2014 року, і описували цей слайд, створений компанією McKinsey, як "явний доказ".

"Однак тепер, коли вони знають, що це неправда, ми звертаємося до прокурорів з проханням публічно відкликати ту заяву, неправдиву заяву, перш, ніж австрійський Верховний суд прийме остаточний вердикт щодо екстрадиції пана Фірташа", — сказав Ленні Девіс.

Представник Дмитра Фірташа також розповів, що даний випадок є унікальним з точки зору правових процедур в США, згідно з якими обвинувачений, про якого пишуть в заголовках перших шпальт видань по всьому світу у зв'язку з обвинуваченням у дачі хабарів, не має право отримати докази, які Уряд має проти нього, якщо тільки він не здасться і не приїде до Сполучених Штатів сам.

"Це вперше у нас таке, що ми дізналися, що криється за ширмою, що є у чиказьких прокурорів. Коли нам вдалося дізнатися, що пан Фірташ не знав і не мав відношення до слайду, створеному компанією McKinsey, яка тепер це вже визнала", — зазначив Девіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, приводом для прес-конференції Девіса послужило сенсаційне розслідування 31 грудня 2018 року в газеті New York Times, що доводять, що документ, на який посилалися прокурори США як "явний доказ" намірів Фірташа підкупити індійських чиновників для отримання ліцензії на видобуток індійського титану, насправді написаний компанією McKinsey & Company, і не має відношення до Дмитра Фірташа та його колегам.

Нагадаємо, Дмитра Фірташа затримали 12 березня 2014 року в столиці Австрії за запитом ФБР США.