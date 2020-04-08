Адвокат Єрмака: фігуранти скандальних плівок самі собі наговорили на статтю

Адвокат брата глави Офісу президента Андрія Єрмака Іван Холондович заявив, що інтерв'ю людей, які фігурують на скандальних записах з Денисом Єрмаком, "ефекту бомби, що розірвалася" точно не викличе.

"Що ми бачимо в інтерв'ю? Два сумнівних "фахівця", один з яких залучався за шахрайство, розповідають як вони брали з "клієнтів" гроші і, з їх слів, передавали їх Денису Єрмаку. Оприлюднюється загальновідомі відомості. Але на записах передачі грошей немає, зате дуже наполегливо обговорює суми якраз саме голос, схожий на Штанько", – сказав Холондович.

Він зазначив, що судячи з дат на відео і слів самих "агентів" записи велися більше півроку – за цей час можна було зафіксувати хоча б один факт передачі грошей, якщо він дійсно мав місце.

Денис Єрмак

Холондович зазначив, що факти проти якраз самих "агентів". Інформація про передачу грошей Денису Єрмаку і від нього "наверх" поки звучить тільки з їх слів.

"Все, що будь-який юрист бачить в цьому інтерв'ю, то це те, що обидва фігуранти наговорили собі на статтю. З їх слів випливає склад злочину і дивно чому досі правоохоронні органи не почали ще одне кримінальне провадження. Адже у них є таке право – ініціювати розслідування за фактом повідомлення у ЗМІ", – зазначив Холондович.

Відзначимо, на каналі Бігус-інфо з'явилося інтерв'ю людей, які фігурують на скандальних записах з Денисом Єрмаком. Сергій Шумський та Дмитро Штанько розповіли, як допомагали брату глави ОП впроваджувати "проекти", і брали гроші зі своїх клієнтів, яких приводили на "співбесіди".

Сергій Шумський стверджував, що він позаштатний агент СБУ (хоча сама спецслужба цього не підтверджує), та заявив, що Денис особисто познайомив його зі своїм братом, головою ОП. Своєю чергою, Дмитро Штанько, який, як встановили журналісти і вів зйомку за допомогою спецтехніки, сказав, що не знає хто зробив записи. Хоча на одному із записів видно його обличчя і те, що він один сідає в машину.

Також вони розповіли, що нібито люди, які проходили співбесіди у Єрмака, за призначення на певні посади повинні були платити до $100 тисяч.

Як раніше повідомлялося, Дмитро Штанько фігурує як провокатор СБУ в іншому кримінальному провадженні та раніше був судимий за шахрайство з платіжними картами.

Як писав OBOZREVATEL:

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого нещодавно звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак доручив СБУ і ДБР розібратися в скандалі, звинувативши Лероса в наклепі і заявивши, що йому "доведеться відповідати публічно за кожне слово своєї брехні".

Незабаром журналісти встановили фігурантів записів, які опублікував Лерос.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом при призначенні осіб на посади в органи державної влади.

1 квітня Лерос заявив, що брат керівника Офісу президента Денис Єрмак просував на посаду голови НАЕК "Енергоатом" Володимира Купчака, вимагаючи за призначення 5 мільйонів.

Денис Єрмак визнав, що він проводив зустрічі з людьми на скандальних "плівках", які опублікував Лерос, але запевнив, що все показане на них вирвано з контексту.

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