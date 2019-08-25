"Абсудно!" Росія жорстко відреагувала на запрошення в G7 для України

Російський сенатор Олексій Пушков назвав абсурдним пропозицію глави Євроради Дональда Туска покликати на саміт G7 в 2020 році Україну замість Росії.

Про це Пушков написав на своїй сторінці в Twitter. Він також підкреслив, що в 2020 році самого Туска в ЄС вже не буде.

"Тема запрошення Росії на G7 не сходить з порядку денного. У силу цього пропозиція Туска запросити Україну замість Росії на наступний саміт G7 звучить абсурдно. До речі, в 2020-м Туска в ЄС вже не буде. Не дивно, що в країнах "сімки" цю дивну ідею залишили без уваги", —заявив політик.

Олексій Пушков rg.ru

- Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) August 25, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Раніше Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт в 2020 році.

Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

Пізніше глава Європейської ради Дональд Туск вирішив запросити Україну на наступний саміт Групи семи (G7).

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