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"Або президент, або наср*но": Скрипін влаштував публічний рознос Зеленському

19.2т Читати матеріал російською

Український журналіст Роман Скрипін записав жорстке відео з критикою на адресу президента України Володимира Зеленського. Він висловив обурення через несамостійність глави держави і його постійної появи на публіці зі своїм найближчим оточенням.

Жорсткий ролик в нецензурним зверненням до Зеленського журналіст опублікував на своєму YouTube-каналі Skrypin.ua. У ньому він закликав його виконувати свою роботу, а також не давати озвучувати офіційну позицію від свого імені стороннім людям.

"Хто ти такий, президенте України? Насправді тебе найняли на роботу. Бери м'яч і п*здяч, що називається. Вово, працювати треба. Якщо до тебе ніхто ні х*ра не робив, то це не означає, що тобі не треба працювати. Якого х*ра, бл*дь?" – вилаявся Скрипін.

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Скрипін і Зеленський

Скрипін і Зеленський

"Ну, у мене теж є купа друзів. Ти – перша особа держави. Тобі щось там шепочуть на вухо, смикають, відповідають замість тебе телефоном. Чому ти собі це дозволяєш? Ти або президент, або наср*но. Все дуже просто. Я цього не можу зрозуміти. Чому оточення десь у тебе постійно фігурує за плечима? Якого х*я тобі постійно сидять і п*здять щось на вухо?" – емоційно додав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Скрипін гнівно розкритикував нове шоу студії "Квартал 95" "Де-Мократія?", автором якого є шоумен-"кварталівець" Валерій Жидков. У першому випуску Жидков повинен був критикувати президента і свого ексколегу Володимира Зеленського. Однак багатьом, в тому числі й Скрипіну, його ставлення до Зеленського здалося занадто лояльним і "кумівським".

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Особи
Роман Скрипін Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Иванов Александр
Иванов Александр
А кто такой Скрыпин???? Лузер, который строит из себя журналиста!!!! А такие ролики ему нужны, чтоб не забыли.. Вот типа, что я президенту сказал. Сказать и дурак умеет... Как сказал один старый одесский еврей- Если ты такой умный, то чего ты такой бедный???
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Скрипін - ти ж журналіст - спробуй теж саме сказати без матюків. Не можеш - тоді ти другорядний журналіст.
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Нашла, посмотрела. Супер!
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