"А він мовчить!" Медведчук засудив Зеленського через переговори з Росією

Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук розкритикував президента Володимира Зеленського за його позицію щодо переговорів із Росією про обмін полоненими.

Як передають "Вести", Медведчук висловив обурення, що Зеленський не робить публічних заяв про діалог із Кремлем і заявив, що в зв'язку з цим не бачить сенсу представляти інтереси президента на переговорах щодо полонених.

"Навіть Тимошенко вже говорить про обмін полоненими і бажання домовлятися з Росією. А Зеленський усе мовчить. У четвер він зустрічався з родичами українців, які перебувають у полоні на територіях "ДНР" і "ЛНР". І жодних обіцянок", – обурився Медведчук.

За його словами, щоб організувати обмін за принципом "всіх на всіх", необхідно 5-7 днів. "Я стверджую, що такий обмін міг би мати місце, якби була політична воля Києва, владу якого сьогодні очолює пан Зеленський", – заявив він.

Зеленський і Медведчук obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Зеленського відмовилися від Медведчука і "приписали" його Росії. Однак сам він заявив, що все одно має намір продовжувати вести діалог із Росією з двох ключових питань, незважаючи на вихід із переговорної групи з питань Донбасу,

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