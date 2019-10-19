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19 жовтня • оновлено в 09:01
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Чи знають у Раді, як виглядає Штайнмаєр? Результати курйозного опитування. Відео

1.8т Читати матеріал російською

"Формула Штайнмаєра" — топ-тема української політики останні тижні. Про неї говорять усі — починаючи від рядових українців на кухні, закінчуючи президентом з екранів телевізіров.

Але чи знають самі нардепи, хто такий Штайнмаєр?

OBOZREVATEL вирішив запитати, як виглядає ініціатор гучних дискусій і цілих акцій протестів в Україні Франк-Вальтер Штайнмаєр.

За кілька годин роботи в парламенті вдалося поспілкуватися з десятком обранців, у більшості своїй — з представниками "Слуги народу". Фактичний лідер політсили Володимир Зеленський по суті і є тим політиком, який ще кілька тижнів тому потряс інформаційний простір підтримкою формули.

Коротка довідка. Хто такий Штайнмаєр?

Йдеться про Франка-Вальтера Штайнмаєра. Це чинний президент Федеративної Республіки Німеччина. Раніше він був міністром закордонних справ ФРН (з 2013 по 2017 рр). Брав активну участь у переговорах між владою Віктора Януковича і опозицією під час Революції Гідності взимку 2013-2014 рр.

Франке-Вальтера Штайнмаєр

Франке-Вальтера Штайнмаєр

Був одним з гарантів при підписанні Угоди про врегулювання політичної кризи в Україні. Також він став автором "формули Штайнмаєра", яка була підтверджена під час зустрічі "нормандської четвірки" в жовтні 2016 року.

Що передбачає запропонований ним документ, можна прочитати тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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