Чи знають у Раді, як виглядає Штайнмаєр? Результати курйозного опитування. Відео

"Формула Штайнмаєра" — топ-тема української політики останні тижні. Про неї говорять усі — починаючи від рядових українців на кухні, закінчуючи президентом з екранів телевізіров.
Але чи знають самі нардепи, хто такий Штайнмаєр?
OBOZREVATEL вирішив запитати, як виглядає ініціатор гучних дискусій і цілих акцій протестів в Україні Франк-Вальтер Штайнмаєр.
За кілька годин роботи в парламенті вдалося поспілкуватися з десятком обранців, у більшості своїй — з представниками "Слуги народу". Фактичний лідер політсили Володимир Зеленський по суті і є тим політиком, який ще кілька тижнів тому потряс інформаційний простір підтримкою формули.
Коротка довідка. Хто такий Штайнмаєр?
Йдеться про Франка-Вальтера Штайнмаєра. Це чинний президент Федеративної Республіки Німеччина. Раніше він був міністром закордонних справ ФРН (з 2013 по 2017 рр). Брав активну участь у переговорах між владою Віктора Януковича і опозицією під час Революції Гідності взимку 2013-2014 рр.
Франке-Вальтера Штайнмаєр
Був одним з гарантів при підписанні Угоди про врегулювання політичної кризи в Україні. Також він став автором "формули Штайнмаєра", яка була підтверджена під час зустрічі "нормандської четвірки" в жовтні 2016 року.
Що передбачає запропонований ним документ, можна прочитати тут.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Росії заявили, що українська делегація нібито підписала "формулу Штайнмайера" у вівторок, 1 жовтня, на переговорах в Мінську.
Активісти влаштували мітинги під Офісом президента і на Майдані Незалежності в Києві проти підписання документа. До столиці приєдналися і інші міста.
Президент України Володимир Зеленський виступив з екстреною заявою про ситуацію на Донбасі і "формулою".
З'ясувалося, що Україна не підписувала "план Штайнмайера" Донбасом. Представник України країни в ТКГ Леонід Кучма тільки письмово повідомив представника ОБСЄ Сайдік узгодженні цього плану.
У мережі було офіційно опубліковано лист, яке підписав Кучма 1 жовтня.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував, що на утримання "формули" вирішення конфлікту на Донбасі, названої його ім'ям, якимсь чином вплинула російська сторона.
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