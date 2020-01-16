Головна Новини
16 січня • оновлено в 12:46
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"А давайте терміново знімати Гончарука!" У "Слузі народу" відреагували на скандал із плівками

3.8т
Читати матеріал російською

На засіданні фракції "Слуги народу" 15 січня не порушувалися питання відставки окремих членів Кабміну Олексія Гончарука.

У цьому запевнив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання кореспондента OBOZREVATEL. "Слава Богу, ми ще не дійшли на засіданнях фракції до того, щоб обговорювати інформацію з Telegram-каналів", – сказав він (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
Корнієнко натякнув на нові чистки в "Слузі народу"

Олександр Корнієнко

Олександр Корнієнко

Мовилося найперше про міністерку розвитку громад і територій Олену Бабак і міністра економічного розвитку й торгівлі України Тимофія Милованова.

Водночас Корнієнко підтвердив, що емоційні заклики такого характеру все ж були, але їх ніхто не підтримав

"Це мало такий вигляд: "А давайте терміново знімати Гончарука? Хто за?" П'ять рук підняли – і все", – сказав очільник політсили.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Увечері 15 січня в мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні й економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

  • Пізніше з'явилася друга частина скандальної розмови, в якій нібито прем'єр спілкується щодо економічної ситуації в країні.

  • Вранці 16 січня з'явилася і третя частина. У бесіді йшлося про ревальвацію гривні до 20 грн/$ і економічну стратегію розвитку України.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі ""Плівки" Гончарука" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
"Плівки" Гончарука
Особи
Олена Бабак Тимофій Милованов Олександр Корнієнко Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
12
22
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Интересно, а кто-нибудь обсуждал законность проведения аудиозаписей? Или всем плевать на шпионаж за премьером?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги