"А давайте терміново знімати Гончарука!" У "Слузі народу" відреагували на скандал із плівками

На засіданні фракції "Слуги народу" 15 січня не порушувалися питання відставки окремих членів Кабміну Олексія Гончарука.

У цьому запевнив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання кореспондента OBOZREVATEL. "Слава Богу, ми ще не дійшли на засіданнях фракції до того, щоб обговорювати інформацію з Telegram-каналів", – сказав він (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Олександр Корнієнко

Мовилося найперше про міністерку розвитку громад і територій Олену Бабак і міністра економічного розвитку й торгівлі України Тимофія Милованова.

Водночас Корнієнко підтвердив, що емоційні заклики такого характеру все ж були, але їх ніхто не підтримав

"Це мало такий вигляд: "А давайте терміново знімати Гончарука? Хто за?" П'ять рук підняли – і все", – сказав очільник політсили.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Увечері 15 січня в мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні й економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

Пізніше з'явилася друга частина скандальної розмови, в якій нібито прем'єр спілкується щодо економічної ситуації в країні.

Вранці 16 січня з'явилася і третя частина. У бесіді йшлося про ревальвацію гривні до 20 грн/$ і економічну стратегію розвитку України.

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