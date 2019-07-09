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Андрій Юсов
Андрій Юсов
Громадський активіст та політичний діячВсі статті автора

Зарплатний антигеноцид Коболєва

3.6т

Коли політики починають згадувати про відповідальність, завжди запитуйте - перед ким. Перед народом, який їх фактично найняв на роботу, або перед олігархічно-промисловими групами, інтереси яких насправді лобіюють та захищають такі політики. Ця істина банальна, але пояснює практично все, що відбувається у нашій країні.

Про зарплату голови НАК "Нафтогаз – України" Андрія Коболєва та його заступників вже багато разів говорилося, безліч копій було зламано на різних ефірах, але віз, точніше пан Коболєв і нині там.

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Що ж, тоді варто ще раз нагадати, у скільки обходяться народові України послуги, судячи з усього, найкрутішого нафтового менеджера планети. Адже інших причин платити йому такі шалені гроші просто немає. Можливо…

Насамперед слід зазначити, що Андрій Коболєв не один, у нього є підлеглі. Загальна винагорода голови та членів правління "Нафтогазу" за підсумками 2018 року становила 389,3 млн гривень. Андрій Коболєв "заробив" 286,5 мільйона гривень, із яких 261 мільйон – це премія за перемогу у Стокгольмському арбітражі. Його перший заступник Сергій Перелома отримав 27,5 млн грн, заступник голови правління і фінансовий директор Сергій Коновець - 22,7 млн грн. Член правління Юрій Колбушкін отримав зарплату у розмірі 17,3 млн грн. А члени правління Олег Прохоренко (голова Укргазвидобування) і Микола Гавриленко (директор нафтового дивізіону) - 20,6 млн грн і 14,7 млн грн. відповідно.

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Таким чином, за підсумками 2018 року Андрій Коболєв отримав від "Нафтогазу" виплат на майже 9,6 млн євро, що у середньому складає майже 800,0 тис євро (!) на місяць.

А тепер давайте порівняємо ЗП нашого "нафтового менеджера" з заробітною платою керівників провідних нафтових компаній Європи. Найбільший встановлений оклад серед європейських нафтовиків є у керівника компанії Ofgem (Велика Британія) - 26,7 тис євро, далі йде керівник компанії Engie (Франція) - 19,7 тис євро. За ними керівники компаній Tranzgaz (Румунія) - 18,5 тис євро, Gaz-system S.A. (Польща) - 17,3 тис євро та Lietuvos Energijos Gamyba (Литва) - 16,4 тис євро.

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Зрозуміло, що у 2018 році пану Коболєву неймовірно "пощастило" з заробітками, дякувати перемозі у Стокгольмському арбітражі, але якщо навіть порівнювати його зарплату без премій, вона все одне буде значно більшою, ніж у європейських колег. У 2,6 рази буде перевищувати середньомісячну зарплату керівника Ofgem, у 3,5 рази керівника Engie, у 3,7 рази зарплату керівника Tranzgaz, у майже 4,0 рази керівника Gaz-system S.A. та у 4,2 рази середньомісячну зарплату керівника Lietuvos Energijos Gamyba.

Чи варто порівнювати дохід Андрія Коболєва з доходом середнього українця?

До речі, коли обурення людей дісталося стін будинку на Грушевського, уряд вже не міг більше ігнорувати цей факт. В решті на початку 2019 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зробив гучну заяву про те, що уряд перегляне контракт із правлінням НАК "Нафтогаз України". А потім і зовсім почали лунати з боку прем’єра вигуки про бажання розірвати славнозвісний контракт.

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Натомість, контракт з паном Коболєвим не тільки продовжили. Йому знов встановили захмарний оклад у розмірі 2,08 млн грн, а з урахуванням премій та бонусів середньомісячна зарплата Коболєва має скласти у 2019 році 10,5 млн грн.

У чому непохитність становища Андрія Коболєва? Мабуть це зараз найбільший секрет.

Власне кажучи, багато хто сподівався, що після президентських виборів новий очільник держави дасть раду цьому відвертому знущанню над українцями. Але зовсім неочікувані заяви олігарха Ігоря Коломойського, якого тісно пов’язують з президентом Зеленським, про те що голова НАК Нафтогаз Андрій Коболєв успішний менеджер і він найкраща кандидатура на посаду прем’єр-міністра, залишили сподівання на зміну керівництва Нафтогазу. Ба більше, пан Коломойський вважає, що Коболєв "взяв копійки" за свій виграш у арбітражі, тому навіть страшно уявити про які масштаби зарплат йтиметься якщо Коболєв стане прем’єром.

Також ніякого оптимізму не викликають заяви Офісу президента України, зокрема про те, що вони не мають ніякого важеля на пана Коболєва і оцінити його діяльність не в змозі, хоча й не заперечують того факту що голова Нафтогазу частий гість в Офісі президента.

І саме тут кожна людина при здоровому глузді має запитати – то перед ким відповідає пан Коболєв, що ніхто нічого з ним не може зробити? І про яку взагалі політичну відповідальність перед країною може йти у такому випадку мова?

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Автор
Андрій ЮсовАндрій Юсов
Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
"пощастило" з заробітками, дякувати перемозі у Стокгольмському арбітражі. Автор соромливо не згадує ціну перемоги у 60 млд $. Це три золотовалютні резерви України. Які преміалні отримують команди адвокатів за перемоги у судах? Від 10% до 50%! Іноді і всі 100%. Чи намагався Газпром та спецслужби РФ вплинути (залякати, підкупити...) на суддів арбітражу, команду Коболева - так. Чи є загроза життю - так. На россії вбивають і за меньші гроші ніж 60 млд $. Нагадую: для Коболева прийшлось купувати броньовану машину і забезпечувати захист. P.s. Як казав мій вже покійний друг Сергій: "Я не читаю деньги в чужом кармане. Главное - чтобы они были у меня". Команда Коболева уже отработала свою зарплату на 10 лет вперед. И пока некоторые "громадські активісти" имитируют активность и заботу о моих деньгах, лично для меня одного Коболев уже сэкономил 60 млд/ 40 млн = 1500 $.
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Домбровска Катерина, активність пана Юсова пов'язана з виборами (він балотується по 216 окрузі м. Києва). До виборів його не було чути. Технологія проста: береться відома людина, а саме Коболев або Порошенко і щось про ньго пишеться. Одним реченням: "Знать моська так сильна, что лает на слона".
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Домбровска Катерина, до чого це Ви?
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