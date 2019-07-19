"8 законів за 100 годин": Тимошенко презентувала план для коаліції дій

У п‘ятницю, 19 липня, партія "Батьківщина" та її лідер Юлія Тимошенко презентували пакет перших законопроєктів "8 законів за 100 годин" для нової коаліції дій.

Тимошенко заявила, що за 100 перших годин можна змінити країну, тому потрібно діяти, повідомила пресслужба політсили.

У новому парламенті "Батьківщина" насамперед пропонує ухвалити закон про справедливу ціну на газ.

Юлія Тимошенко Пресслужба "Батьківщини"

Як наголосила голова партії, якщо країна хоче відновити справедливість у тарифному питанні, треба спрямувати газ вітчизняного видобутку на потреби населення. Тимошенко наполягає на тому, щоб рентабельність газовидобувних підприємств була обмежена до 30%. Це, за словами лідера "Батьківщини", унеможливить корупцію, забезпечить розвиток галузі, а головне – ціна на газ, гарячу воду та тепло для людей буде знижена вдвічі.

Другим кроком коаліції дій стане закон про обов’язкове медичне страхування, коли кожен українець отримає медичну страховку. За людей, які працюють, її оплачуватиме роботодавець (отримуючи відповідну податкову знижку), а за дітей і пенсіонерів платитиме держава.

Третій пріоритет нової коаліції в парламенті – гарантована пенсія не нижче прожиткового мінімуму – на рівні 3094 грн. Адже наразі 71% пенсіонерів отримує менше. Команда Тимошенко вже подала до суду позов проти чинного уряду, щоб захистити право людей на справедливу пенсію.

Четвертий з представлених законопроєктів запроваджує реальну допомогу молодим батькам. При народженні першої дитини одноразова виплата становитиме 50 тис. грн, другої – 100 тис. грн, третьої і наступних – 150 тис. грн.

П’ятий крок – мораторій на продаж землі. Тимошенко впевнена, що пріоритетом має бути розвиток селянських господарств. Передбачатиметься, що фермери, малі та середні сільгоспвиробники, які живуть і працюють на землі, зможуть викупити свою землю без аукціонів за рахунок пільгових кредитів, а держава викуплятиме за ринковою ціною земельні паї в тих, хто не має наміру на ній працювати.

Закон про деофшоризацію дозволить Україні отримати кошти для розвитку.

"Упродовж 3 років до бюджету буде залучено не менше 320 млрд грн. Це ще один пенсійний фонд", – зазначила лідер партії, додавши, що ухвалення закону стане "тестом на наявність політичної волі в нової влади закривати тіньову економіку та корупцію".

Сьомий законопроєкт передбачає зміни податкового кодексу, який зніме тягар з підприємництва та вітчизняної економіки загалом. Йдеться про скасування 37 квазіподатків і зборів, заміну корупційного ПДВ податком на реалізацію, а податку на прибуток – податком на виведений капітал. Для селян буде запроваджений єдиний податок на гектар землі.

Восьмим у переліку Тимошенко назвала проєкт закону про відсутність терміну давнини для злочинів за наживу на війні. Він передбачатиме жорстке покарання для тих, хто використав агресію РФ проти України для особистого збагачення.

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