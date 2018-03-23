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"666": з'ясувався цікавий нюанс про Савченко

4.3тЧитати новину російською

Народний депутат Надія Савченко провела на волі рівно 666 днів.

Цей цікавий нюанс помітили українські ЗМІ.

З моменту звільнення її з російської в'язниці і до моменту початку суду в Україні пройшло саме стільки днів.

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При цьому журналісти звернули увагу на те, що одягнена Савченко на суді в Києві була так само, як і під час судів у Росії.

Як повідомляв "Обозреватель", прокурор Головної військової прокуратури Олександр Банник заявив, що нардепу Надії Савченко загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Читайте всі новини по темі "справа Савченко" на сайті "Обозреватель".

Тема
справа Савченко
Особа
Надія Савченко
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