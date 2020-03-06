Головна Новини
7 березня • оновлено в 00:23
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

63% українців не вірять в новий уряд

630
Читати матеріал російською

Більшість українців не вважає, що нова влада зможе впорається з проблемами, які залишаються на слуху вже довгий час.

Про це свідчать дані опитування в студії "Свободи слова" з Савіком Шустером. Ставлячи питання про довіру до нового уряду, Шустер зазначив, що всі проблеми, які їм треба буде розв'язати, обговорюються вже багато років.

"Все що ми обговорювали, це проблеми, які ми обговорюємо вже багато років", - сказав ведучий.

Українці не вірять в новий уряд

Українці не вірять в новий уряд

Скріншот з відео

Так, 63% опитаних вважають, що новий уряд не впорається зі старими проблемами і тільки у 37% інша думка. При цьому, раніше 94% опитаних заявили, що підтримують ідею зміни Кабміну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 березня депутати ВРУ призначили новий склад Кабінету міністрів України. До цього вони підтримали призначення Дениса Шмигаль на посаду прем'єр-міністра.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Свобода слова Савіка Шустера" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
уряд Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги