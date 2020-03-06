Більшість українців не вважає, що нова влада зможе впорається з проблемами, які залишаються на слуху вже довгий час.

Про це свідчать дані опитування в студії "Свободи слова" з Савіком Шустером. Ставлячи питання про довіру до нового уряду, Шустер зазначив, що всі проблеми, які їм треба буде розв'язати, обговорюються вже багато років.

"Все що ми обговорювали, це проблеми, які ми обговорюємо вже багато років", - сказав ведучий.

Українці не вірять в новий уряд Скріншот з відео

Так, 63% опитаних вважають, що новий уряд не впорається зі старими проблемами і тільки у 37% інша думка. При цьому, раніше 94% опитаних заявили, що підтримують ідею зміни Кабміну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 березня депутати ВРУ призначили новий склад Кабінету міністрів України. До цього вони підтримали призначення Дениса Шмигаль на посаду прем'єр-міністра.

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