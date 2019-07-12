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580 засідань та 987 законів: Парубій закрив Раду VIII скликання

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У п'ятницю, 12 липня, спікер парламенту Андрій Парубій закрив останнє засідання десятої сесії Верховної Ради восьмого скликання.

"Останнє пленарне засідання десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання оголошую закритим", – повідомив голова Ради на засіданні ВР.

При цьому він зазначив, що ще тиждень парламентарії працюватимуть.

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"На наступному тижні з 15 по 19 липня народні депутати працюють в комітетах, комісіях і фракціях. Десята сесія ВРУ восьмого скликання завершить свою роботу 19 липня 2019 року. А останнє пленарне засідання я оголошую закритим", – додав він.

Перед закриттям сесії Парубій розповів, що Рада VIII скликання провела 580 пленарних засідань, на яких було прийнято 2 тисячі 734 законодавчих акти, в тому числі 987 законів і кодексів в цілому. Також за каденцію було проведено35 парламентських слухань.

Кільком тезами спікер ВР перерахував головні досягнення поточного скликання парламенту і подякував політичнним силам, Кабінету міністрів та іншим виконавчим органам влади, а також п'ятому президенту Петр Порошенку за спільну роботу під час каденції.

Свій виступ Парубій закінчив фразою "Слава Україні", у відповідь депутати, які перебували в залі, відповіли "Героям слава".

Після оголошення про закриття засідання в пленарному залі парламенту прозвучав державний гімн України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на останньому пленарному тижні народні депутати прийняли новий Виборчий кодекс і проголосували за посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, що не досягли статевої зрілості.

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Особа
Андрій Парубій
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
После завершения работы Верховной Рады восьмого созыва депутаты сделали коллективную фотографию для стенда «Их разыскивает Интерпол».
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Прекратила свое существование Верховная Рада очередного созыва. Пусть ее депутатам нары будут пухом.
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