Жодного законопроєкту! З'ясувалися скандальні факти про нардепів ''Слуги народу''

22 народні депутати від партії "Слуга народу" за півтора місяці роботи не зареєстрували у Верховній Раді жодного проєкту закону.

Відповідну інформацію OBOZREVATEL отримав на сайті парламенту. Так, на офіційному ресурсі вказано, що крім "слуг" таким антирекордом відзначилися п'ятеро нардепів від групи "За майбутнє", а також один позафракційний мажоритарник.

У монобільшості станом на ранок 9 жовтня не проявили законодавчої ініціативи такі особи: Ірина Аллахвердієва, Максим Березін, Андрій Боблях, Лада Булах, Артем Дмитрук, Олександр Завітневич, Максим Заремський, Валерій Зуб, Іван Калаур, Олег Колєв, Юрій Кузбіт, Сергій Кузьміних, Ганна Лічман, Павло Мельник, Сергій Нагорняк, Дмитро Нальотов, Сергій Северин, Андрій Стріхарский, Ростислав Тістик, Любов Шпак, Павло Якименко та Неллі Яковлєва.

За півтора місяця жодного законопроекту Скріншот

Нероби групи "За майбутнє": Віктор Балога, Геннадій Вацак, Сергій Мінько, Віктор М'ялік і Юрій Шаповалов. Серед позафракційних – Руслан Требушкін. Варто зазначити, в інших фракціях парламенту кожен народний обранець став автором або співавтором хоча б одного проєкту закону.

Водночас за свою роботу депутати отримують в рази більше, ніж середня зарплата по Україні. На початку жовтня Апарат Ради опублікував дані про першу зарплату "слуг народу". Так, наприклад, Ірина Аллахвердієва "брудними" отримала 42 тисячі гривень, Максим Березін 41,2 тисячі гривень, Валерій Зуб 48,6 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови фракції "Слуги народу" стверджує, що серед його колег-депутатів немає божевільних або хворих людей.

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