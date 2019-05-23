Є в Україні така традиція, якщо політики – нові чи старі, не знають як відповісти на складні питання або хочуть провести непопулярні рішення, вони пропонують на них відповісти народу на референдумі.

Нагадаю лише про деякі ініціативи проведення референдумів у новітній Україні:

– Медведчука про вступ до НАТО чи Єдиний економічний простір з Росією, Білорусією та Казахстаном у 2006 році;

– Симоненка про вступ до Митного Союзу чи ЄС 2013 році;

– Вакарчука щодо вибору між федеративною та унітарною державою й двомовною та одномовною Україною в 2014 р;

– Тимошенко і Порошенка про вступ до НАТО відповідно в 2015 та 2017 роках;

– Зеленського про мирні угоди з Росією в 2019 році…

Референдум в Україні РИА Новости Украина

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А тепер про мої аргументи проти таких референдумів:

– референдум повинен узаконити, легітимізувати узгоджене політиками та фахівцями питання державного життя, тобто референдум повинен об`єднувати суспільство, а не роз`єднувати чи, більше того, розпалювати світоглядну війну всередині країни або

між її регіонами!

І не менш важливо нагадати команді Зеленського, що для референдуму потрібний закон про референдум. Нині в Україні немає діючого Закону про Всеукраїнський референдум, бо так званий закон Януковича про референдум визнаний Конституційним Судом – неконституційним рішенням від 26 квітня 2018 року! Натомість, Верховна Рада досі не ухвалила нового Закону.

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