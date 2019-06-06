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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Всі статті автора

Літо прийшло, саджати будете?

2.7т

От вже і весна пройшла й літо настало, а з посадками щось не клеїться. Пропоную пришвидшити хоча б розгляд справ депутатів, яких Прокуратура та НАБУ звинуватили у мародерстві та мільярдних крадіжках із бюджету.

Список депутатів-корупціонерів, з яких знято недоторканність, є на сайті ВР.

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Кто станет главным силовиком при президенте Зеленском?

Передвиборчий банер

Передвиборчий банер

Пам`ятаєте, на вибори Зеленський йшов з обіцянкою реалізувати схему "Здай корупціонера - отримай 10%?

Так от я від своїх "законних" 10 ВІДСОТКІВ за кожного корупціонера відмовляюся.

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Місце
Україна
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