Підбиваємо підсумки діяльності Генпрокуратури, НАБУ, НАЗК і не проти ночі буде сказано, чесних суддів за останні 5 років влади Порошенка-Яценюка-Гройсмана.
Між іншим нагадую, що працівники вищезгаданих структур стали найбагатшими з усіх інститутів влади за зарплатами і преміями.
Верховна Рада України
Отож, хочу почути публічний звіт про долю крадіїв, злочинців, вбивц і мародерів, які мали депутатську недоторканність та яку зняв парламент на вимогу Генпрокуратури.
Нагадаю, Генпрокуратура звинуватила депутатів:
Сергія Клюєва з Опоблоку за розкрадання бюджету;
Сергія Мельничука з партії Ляшка за бандитизм і зникнення близько тисячі автоматів;
Ігоря Мосійчука з партії Ляшка за хабарництво;
Олександра Онищенка з Волі народу( раніше ПР) за мільярдні фінансові оборудки;
Бориса Розенблата з партії Порошенка за хабарництво;
Максима Полякова з партії Яценюка за хабарництво;
Олеся Довгого з Волі народу (раніше партія Черновецького) у мільярдних крадіжках майна, землі та бюджетних коштів;
Михайла Добкіна з Опоблоку за крадіжку 650 га землі;
Андрія Лозового з партії Ляшка за незаконне збагачення;
Євгена Дейдея з партії Яценюка за незаконне збагачення...
А ще низка подань, за які не проголосували у ВР:
Олександр Вілкул, Дмитро Колесніков, Сергій Дунаєв у незаконній приватизації, зловживанні влади...
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