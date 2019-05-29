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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Всі статті автора

А що там з депутатами-крадіями, вбивцями і мародерами?

2.5т

Підбиваємо підсумки діяльності Генпрокуратури, НАБУ, НАЗК і не проти ночі буде сказано, чесних суддів за останні 5 років влади Порошенка-Яценюка-Гройсмана.

Між іншим нагадую, що працівники вищезгаданих структур стали найбагатшими з усіх інститутів влади за зарплатами і преміями.

Верховна Рада України

Верховна Рада України

Отож, хочу почути публічний звіт про долю крадіїв, злочинців, вбивц і мародерів, які мали депутатську недоторканність та яку зняв парламент на вимогу Генпрокуратури.

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Нагадаю, Генпрокуратура звинуватила депутатів:

Сергія Клюєва з Опоблоку за розкрадання бюджету;

Сергія Мельничука з партії Ляшка за бандитизм і зникнення близько тисячі автоматів;

Ігоря Мосійчука з партії Ляшка за хабарництво;

Олександра Онищенка з Волі народу( раніше ПР) за мільярдні фінансові оборудки;

Бориса Розенблата з партії Порошенка за хабарництво;

Максима Полякова з партії Яценюка за хабарництво;

Олеся Довгого з Волі народу (раніше партія Черновецького) у мільярдних крадіжках майна, землі та бюджетних коштів;

Михайла Добкіна з Опоблоку за крадіжку 650 га землі;

Андрія Лозового з партії Ляшка за незаконне збагачення;

Євгена Дейдея з партії Яценюка за незаконне збагачення...

А ще низка подань, за які не проголосували у ВР:

Олександр Вілкул, Дмитро Колесніков, Сергій Дунаєв у незаконній приватизації, зловживанні влади...

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Місце
Україна
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