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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Засновник і шеф-редактор "Цензор.НЕТ"Всі статті автора

Ошибка Зеленского на Донбассе

5.4тЧитати матеріал російською

Ситуация по разведению войск в Станице Луганской.

Участок разведения - примерно 2 км по фронту, в районе взорванного моста наши подразделения отведены на 1 км от линии соприкосновения, определенной ОБСЕ.

Инспекция ОБСЕ сообщает, что подразделение противника в районе моста также отведено на 1 км от линии соприкосновения.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

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После фиксации ОБСЕ разведения войск, в этой зоне будет начато разминирование под контролем ОБСЕ.

Цель разведения - украинская сторона собирается восстановить мост из Станицы в Луганск, чтобы облегчить сообщение для жителей оккупированных территорий.

В зоне разведения установлены три видеокамеры, для контроля обстановки, которые круглосуточно мониторят обстановку.

Реализован план разведения, определенный в 2016-м, но который ранее никогда фактически не выполнялся по вине российской стороны.

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В районе моста, по заявлению командования ООС, противник стрельбу прекратил.

Это не одностороннее разведение, и Станицу не сдали.

Но в благие намерения российского командования верить не стоит, господствующая над мостом высота с памятником князю Игорю по-прежнему контролируется противником, она в зону разведения не попадает, и у врага по-прежнему сохраняются тактически выгодные позиции, а дистанция все равно позволяет доставать из тяжелого пехотного вооружения, не говоря уже об артиллерии всех калибров.

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Разведение войск ради моста - политическое решение президента Зеленского, которое не оправдано военной обстановкой.

Россия начала раздачу паспортов на нашей земле, а мы в ответ - разведение.

Вчера под Горловкой для обстрела наших позиций противник применил российскую станцию артиллерийской разведки "Зоопарк" во взаимодействии с 120 мм минометами , 122 мм и 152 мм гаубицами. Только благодаря грамотным действиям наших воинов и быстрому обнаружению и накрытию артиллеристами "Азова" российского "Зоопарка", нашим удалось обойтись без потерь.

Разведениями войск свою страну не освободить и Путина не умиротворить.

Тактическое решение в Станице не мотивировано стратегией войны, будущее войны не определено. У Путина стратегия есть - он проводит политику затягивания войны на нашей земле, ассимилирования населения, раздачи паспортов, у Украины стратегии нет. В такой ситуации рассчитывать на успехи и изменение обстановки не приходится. Думаю, разведение войск в сложившейся ситуации - это ошибка Зеленского. Начинать с такого на Донбассе не стоило.

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Автор
Юрій БутусовЮрій Бутусов
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Юрия Бутусова
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Golan Sim
Golan Sim
У пиндусова снова запылал пердак.. ))
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Тронток Валентин
Тронток Валентин
73% желают этого.Рабы рвутся в стойло.
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