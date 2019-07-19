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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Засновник і шеф-редактор "Цензор.НЕТ" Всі статті автора

Медведчука перед выборами лишили сверхприбылей в Украине

19.2т Читати матеріал російською

"Кабмин принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Такое совместное решение Президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций", - заявил представитель президента в Кабмине Герус.

Крайне интересное решение - спецпошлина на импорт российского дизеля введена именно на поставки по трубопроводу, который принадлежит Медведчуку и на поставки сжиженого газа, рынок которого контролирует Медведчук. Российское топливо идет к нам из РФ и из Беларуси различными видами транспорта, но спецпошлина бьет только по Медведчуку. Демонстративная антимедведчуковская акция.

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Виктор Медведчук

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То есть Медведчук демонстративно встречается с Путиным, купил телеканал, идет на выборы, пытается сохранить лично за собой историю с освобождением пленных. И тут спецпошлина - это как политическая реакция на попытки Медведчука усилить свое влияние. Его потери в результате введения спецпошлины по поставкам газа и дизеля из РФ могут составить 10-15 миллионов долларов в месяц. Сейчас эти деньги Медведчук вкладывает в нашу политику и в свой карман, а будет ли он платить спецпошлину и менять бизнес-схему - посмотрим. Но сигнал весьма примечательный.

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Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Особа
Віктор Медведчук
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Бутусова
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Он не только нам,он и куму надоел.Давить его надо экономически.При помощи пошлин, налогов, проверок качества, и тд. и тп. Поставляемое топливо из России должно быть дороже чем из других государств.Тогда ему все.Если его арестовать,первой заарет Европа.Уничтожать его надо экономически!.
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Готик Анна
Готик Анна
И куда этому засушенному столько денег? все никак не нажрется! Нет в заднице дна у человека. Жил бы спокойно где-то за кордоном на наворованное.Нет , все мало и мало им с этой его Оксаной.Жадность их закусила конкретно!
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Ерунда вес попытки кабинета - этот "пряник" через продажные суды все розрулит. Ст. 111 УК от 10 до 12 - всю промосковскую сволочь в буцыгарню и менять на политзаключенных взятых в заложники кремлем.
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